California Valisi Newsom ile Trump'ın tartışması büyüyor

ABD’nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde Başkan Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik protestolar devam ederken, California Valisi Gavin Newsom, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Los Angeles’a Ulusal Muhafızları görevlendirmesine tepki gösterdi.

Vali Newsom, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Trump ve yönetimini hedef alarak, "Bu tam olarak Donald Trump’ın istediği şeydi. Alevleri harladı ve şimdi de yasadışı bir şekilde Ulusal Muhafızları federal hükümet kontrolü altına aldı. Bu karar sadece California eyaletiyle sınırlı kalmayacak. İstediği herhangi bir eyalette aynı şeyleri yapabilecek. Kendisini mahkemeye vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Newsom, daha önceki bir açıklamasında, Ulusal Muhafızların konuşlandırılmasının anayasaya aykırı bir eylem olduğunu söylemişti.

TRUMP: HARİKA BİR KARAR VERDİK

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles şehrine protestolar nedeniyle konuşlandırılan Ulusal Muhafızlara yönelik tepkilere, "Ulusal Muhafızları konuşlandırarak harika bir karar verdik" yanıtını verirken, California Valisi Gavin Newsom’u ve Belediye Başkanı Karen Bass’ı halka yalan söylemekle suçladı.

ABD’nin California eyaletinde yer alan Los Angeles şehrinde ABD Başkanı Donald Trump’ın göçmen karşıtı politikalarına yönelik düzenlenen protestolar devam ediyor. Los Angeles şehrine protestolar nedeniyle konuşlandırılan Ulusal Muhafızlara yönelik tepkilere cevap veren Trump, "California’daki şiddetli ve kışkırtılmış isyanlarla başa çıkmak için Ulusal Muhafızları konuşlandırarak harika bir karar verdik. Böyle yapmış olmasaydık, Los Angeles tamamen yerle bir olacaktı. Beceriksiz Vali Gavin Newsom ve Belediye Başkanı Karen Bass ‘Teşekkürler Başkan Trump, muhteşemsiniz. Siz olmasanız biz bir hiçtik efendim’ demeleri gerekirken, California’nın ve ABD’nin bütün sakinlerine bize ihtiyaç olmadığı yalanını söylediler. Bunların ‘barışçıl protestolar’ olduğunu söylediler. Şiddetin ve tahribatın görüntülerine ufak bir bakış atmanız bilmeniz gereken her şeyi gösteriyor. Vatandaşlarımızı güvende tutmak için yapmamız gereken her şeyi yapacağız ki, birlikte ABD’yi yeniden mükemmel kılalım!" ifadelerini kullandı.

2 BİN ULUSAL MUHAFIZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİ

Trump, Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından farklı noktalarda göçmenlere yönelik gerçekleştirilen gözaltı operasyonu sonrası şiddetlenen protestolarda 2 bin Ulusal Muhafız görevlendiren bir Başkanlık Muhtırası imzalamıştı.