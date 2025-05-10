Çalık Holding'de öldürülen işçi Erol Eğrek'in oğlu konuştu: Arkalarındaki güce güveniyorlar

Melisa AY

Emek düşmanı Çalık Holding'den tazminatını isteyen bir işçi katledildi.

Holdingin Türkmenistan'da bulunan fabrikasında çalışan 49 yaşındaki Erol Eğrek, 10 yıldır tazminat mücadelesi veriyordu. Çalık Holding’den 7 milyon TL tazminat alacağı bulunan Eğrek defalarca sesini duyurmaya çalıştı. Eğrek bu süreçte açtığı tüm tazminat davalarını da kazandı ancak hakkı olan tazminatı ödenmedi.

Dün İstanbul Şişli'de bulunan Çalık Holding binasına tazminatı için görüşmeye giden Erol Eğrek, binaya alınmadı. Eğrek ile bina güvenliği ve korumalar arasında gerginlik çıktı, Eğrek'in binaya girişi engellendi.

Binaya girmeden önce bir videoyla son kez sesini duyurmak isteyen Eğrek, "10 yıldır tazminatımı alamıyorum. Haklarım için uğraşıyorum. Tazminat haklarımı versinler, başka bir isteğim yok" dedi.

Bina önünde kafasına ateşli silah dayayan Eğrek, tam 10 kişi tarafından darp edildi. 10 kişi, hakkını arayan Eğrek'in etrafını sararak öldüresiye darp etti. Aile, Eğrek'in ölümünün hastanede değil, holding binasında olduğunu savunuyor.

Aileye göre olay yerindeki polis ekipleri de sağlık görevlilerine Eğrek'in darp sırasında fenalaştığını söylüyor. Uğradığı darptan sonra Eğrek, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

SENELERCE ÇALIK BÜNYESİNDE ÇALIŞTI

Eğrek, Çalık bünyesinde GAP Güneydoğu Tekstil’de 1997'de çalışmaya başladı. Fabrikanın ring iplik bölümünde 5 yıl boyunca elektrik-elektronik bakım sorumlusu olarak çalıştı. 2003'te Türkmenistan'a giden Eğrek, Aşkabat ve Kıpçak kentlerinde holdinge bağlı Balkan Dokuma Fabrikası ve Serdar İplik’te elektro-mekanik alanında çalışmaya başladı. Eğrek daha sonra Türkmenistan’da Belda İnşaat’a bağlı Türkmenbaşı şantiyelerinde de elektrik şefi olarak çalıştı.

Eğrek, Çalık ile yakın ilişkileri olduğu bilinen COTAM'da da çalıştı. Türkiye'ye dönerek çalışmaya devam eden işçi, CV'sine "ISO denetimleri, zayıf akım sistemleri, otomasyon çözümleri ve hakediş hazırlama konularında uzmanlaştığını" yazdı.

Eğrek, 10 yıllık çalışmasının karşılığında alacaklarını talep etti, tazminat alacakları için farklı tarihlerde birden fazla kez yasal yollara başvurdu. Eğrek'in öldürülmeden önce paylaştığı belgelere göre holding, kendilerinin alacaklardan doğrudan sorumlu tutulamayacağını savundu. Eğrek daha önce yöneticilerden bazılarının 'Gülen Cemaati mensubu' olduğunu, kendisine baskı ve mobbing uyguladıklarını iddia etmiş, bu iddialarına yönelik açılan iftira davasını da kazanmıştı.

"BABAMIN HAYATINI, BİZİM HAYALLERİMİZİ ÇALDILAR"

Erol Eğrek'in 4 çocuğundan biri olan Yasin Eğrek, yaşananları BirGün'e anlattı. Babasının mücadelesini tek başına verdiğini anlatan Eğrek, "Babamın 13 yıldır alacağı var. Bu zamandır uğraşıyor, hiçbir zaman sesini duyuramadı kimseye. Defalarca bize 'Kimse sesimi duymuyor' diyordu. Oraya kötü niyeti olmadan gitti. Elindeki silahla kendisine de sıkmazdı. Babam çok zeki, çok iyi kalpli bir insandı. Çok merhametliydi" diye konuştu.

Yasin Eğrek, Çalık Holding'ten haklarını isteme sürecini şöyle özetledi:

"10 yılı aşmıştır, uğraşıyoruz. Davayı kazandık, vermediler. Arkalarında devlet mi var? Kim var? Davayı kazanmamıza rağmen tazminatını vermediler. Maddi olarak sıkıntılı bir durumdaydı. Ölmeseydi babam, düğünümüz olacaktı. Yaza abimin düğününü yapacaktık. Bizim hayallerimizi bizden çaldılar."

"HASTANEDE ÖLDÜĞÜ DOĞRU DEĞİL"

Babasının ölüm belgesini imzalayan Yasin Eğrek, "Babam darp edilerek öldürüldü. Haberlerde yazdığı gibi hastanede öldüğü doğru değil. Binanın önünde dövüp sonra onu içeri aldılar, içeriden görüntü yok. Biz gördük. Yüzü, boynu, omzu... Her yeri yara bere doluydu. Bir sürü yara vardı, morluklar darp izi vardı" diye konuştu.

"İŞTEN ÇIKARTILMA SEBEBİ UĞRADIĞI BASKILARDI"

Babasına açılan iftira davasını da anlatan Eğrek, "Babamın işten çıkartılma sebebi uğradığı baskılardı. Müdürlerin FETÖ’cü olduğunu söylediği için işten atıldı. Ama kendisine mobbing yapan bu müdürlere iftira etti diye dava açıldı. Babam bu davayı da kazandı. Bugüne kadar açtığı ya da kendisine açılan tüm davaları kazandı babam. Kazanmasına rağmen tazminatını alamadı. Avukatların, ödeme yapıldığı savunması da gerçek değil. Bize hiçbir şekilde ödeme ulaşmadı. Arkalarındaki güce güveniyorlar. Biz hâkimlere, savcılara derdimizi anlatamıyoruz. Kazandığımız davayı bile bize vermediler" dedi.

Son olarak Yasin Eğrek, ablası, abisi ve ikiz kardeşi için şu çağrıda bulundu: "Bunu okuyan, gören herkes babam için gücü yettiği her yerde sesimizi duyursunlar. Bizim sesimizi kısamayacaklar. O bizim için sesini yükseltti, bizim için kendisini feda etti. Böyle olsun kimse istemezdi."