Çalık Holding'den tazminatını isteyen işçi, dövülerek öldürüldü

İstanbul'da, tazminatını almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına giden eski çalışan Erol Eğrek, güvenlik görevlisi olduğu belirtilen yaklaşık 10 kişi tarafından dövülerek öldürüldü.

Olay, Çalık Holding'in Şişli Büyükdere Caddesi'ndeki binası önünde dün saat 14.30 sularında yaşandı.

7 MİLYONLUK TAZMİNATI 10 SENE ALAMADI

Halk TV'nin haberine göre Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tekstil fabrikasında çalışan 49 yaşındaki Erol Eğrek, işten çıkarıldıktan sonra 7 milyon TL’lik tazminatını 10 yıl boyunca alamadı. Eğrek defalarca tazminat davası açıp kazanmasına rağmen hakkı olan tazminatı alamadı.

Eğrek, Şişli'deki Çalık Holding binasına gitmeden önce bir video çekerek yaşadıklarını anlattı.

Ruhsatlı silahıyla bina önüne gelen Eğrek, şirket yetkilileriyle görüşmek istedi. Eğrek daha sonra havaya birkaç el ateş etti. Korumaların üzerine gelmesinin ardından da silahı başına dayadı.

Ekol TV'nin ulaştığı görüntülere göre yaklaşık 10 koruma Eğrek'e saldırarak dakikalarca darp etti.

Darp sonucu fenalaşan Erol Eğrek, Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Eğrek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eğrek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Yaşananlara ilişkin henüz şirketten ya da bir devlet kurumundan açıklama yapılmadı.