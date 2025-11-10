Çalık Holding önünde dövülerek ölmüştü: Erol Eğrek'in ailesi şikayetini geri çekti

Çalık Holding önünde darp edildikten sonra hayatını kaybeden Erol Eğrek’in ölümüne ilişkin açılan davanın ikinci duruşması başladı. Çağlayan Adliyesi’nde görülen duruşmada Erol Eğrek'in ailesi mahkemeye şikâyetinden vazgeçme dilekçisi sundu.

Gazeteci Fatoş Erdoğan’ın haberine göre bugün görülen duruşmaya ailenin verdiği dilekçe ile başlandı. Savcı tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Çalık Holding’in Türkmenistan’daki tekstil fabrikasında çalışan ve işten çıkarıldıktan sonra 10 yıl boyunca tazminatını alamayan Erol Eğrek, hakkını aramak için geçtiğimiz Mayıs ayında holdingin Şişli’deki binasına gitti. Eğrek, burada şirketin korumaları olduğu iddia edilen kişiler tarafından feci şekilde darp edildi ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Eğrek, olaydan kısa süre önce çektiği videoda “10 yıldır tazminatımı alamıyorum. Haklarım için uğraşıyorum. Tazminat hakkımı versinler, başka bir isteğim yok” diyordu.

Olayla ilgili biri polis memuru olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Mahkeme, şüphelilerden Adem Ateşoğlu, Salih Yılmaz, Semih Keser ve Ruşen Hayırlıoğlu’nun tutuklanmasına; diğer iki şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Savcı ilk duruşmada sanıkların ‘olası kastla’ değil, daha düşük ceza anlamına gelen ‘bilinçli taksirle’ cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatları ve Eğrek ailesinin avukatları ek savunma yapmak için zaman istedi.

Üç kişinin tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.