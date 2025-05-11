Çalık Holding önünde öldürülen Erol Eğrek için eylem çağrısı: 'Cinayet mahalline yürüyoruz!'

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Çalık Holding önünde korumalar tarafından öldürülen Erol Eğrek için eylem çağrısı yaptı.

"İşçiler için cehennem, sermaye için sömürü cenneti. Cinayet mahalline yürüyoruz" şiarıyla yapılan çağrıda, eylemin yarın (12 Mayıs Pazartesi) saat 19.00'da yapılacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Çalık Holding'den 10 senedir alamadığı 7 milyon TL'lik tazminatını isteyen Erol Eğrek, tazminatı almak için Çalık Holding’in Şişli’deki binasına gitti. Eğrek, burada 10 koruma tarafından dövülerek katledildi.

Yaşananlara ilişkin şirketten yapılan açıklamada, Eğrek'in 10 yıl önce çalıştığı şirketten tüm haklarını alarak ayrıldığı iddia edildi. Eğrek'in darp edilmesi ise "Kişinin silahıyla direnmesi üzerine, herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmaması adına süratle müdahale edilmiştir" sözleriyle savunulmuştu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı, 2'si ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmayı içeren adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.