Çalık yeniden cezaevine gönderildi!

Haber Merkezi

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve önceki gün anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tahliye talebi yine reddedildi. Çalık, bir kez daha cezaevine gönderildi.

İki kez kanser atlatan ve cezaevinde 3.5 ayda 18 kilo kaybeden Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü. İki gün önce koroner yoğun bakıma alınan Çalık, önceki gün ise anjiyo olmuştu. Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Artık sözün bittiği, kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Mehmet Murat Çalık tekrar cezaevine sevkedildi! Defalarca operasyon geçiren, sağlık sorunları her dakika daha da kötüleşen Mehmet Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde cezaevine sevkedildi! Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık, geçirdiği sağlık sorunlarının ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tetkikler ve müdahalelere rağmen bugün koroner yoğun bakımdan çıkartılıp yeniden cezaevine sevk edilmiştir. Hayati risk taşıyan sağlık durumu devam etmekte olup, cezaevi koşullarında bu sürecin sağlıklı bir şekilde yönetilemeyeceği açıktır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."