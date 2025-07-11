Çalık’ı derhal serbest bırakın

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle önceki gün koroner yoğun bakıma alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, anjiyoya alındı. 23 Mart’ta tutuklanan ve Silivri’den İzmir Buca Kırıklar Cezaevi’ne sevk edilen Çalık’ın, 18 kilo verdiği ve lösemi nüksü riski taşıdığı belirtilmişti.

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören ve lenfoma şüphesiyle ameliyat edilen Çalık, operasyondan bir gün sonra cezaevine nakledildi. Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, müvekkilinin yarası kapanmadan cezaevine götürüldüğünü söyledi. Çalık, 9 Temmuz'da cezaevinde fenalaştı. Çalık önce Buca Devlet Hastanesi’ne, ardından Katip Çelebi Hastanesi’ne sevk edildi. Çalık, yoğun bakıma kaldırıldı.

Halk TV'ye bağlanan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, son duruma ilişkin gelişmeleri aktardı. Zehra Çalık, "Acilen Buca Devlet Hastanesine getirdiler. Göğsü sıkışmış ve fenalaşmış" dedi.

“TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMDA”

Zehra Çalık, Murat Çalık'ın önce kalp tetkiklerinin yapıldığını ancak hastanenin tutuklular için uygun olmadığından Katip Çelebi’ye sevk edildiğini belirterek, "Şu an oradayız. Tedbir amaçlı da yoğun bakıma alındı. Anjiyoya da alındı az önce. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

“LÖSEMİ SINIRDA”

Çalık’ın daha önce boynundaki kitlenin alındığını hatırlatan Zehra Çalık, “Lösemi riski zaten sınırda, nüksetme sınırında” dedi. Hastaneden verilen raporun Adli Tıp’a gönderildiğini belirten Çalık, “Heyet raporumuz da çıktı. Savcılığa, bakanlığa gönderildi. Şimdi Adli Tıp’ın toplanıp onay vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.