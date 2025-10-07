Çalınan zamanın bedeli 1 milyon TL

Adalet Bakanlığı bünyesinde 9 Ocak 2013 tarihinde Tazminat Komisyonu kuruldu. Komisyonun görev alanı, “Uzun yargılama ve mahkeme kararlarının geç ya da eksik icrası veya hiç icra edilmemesi şikâyetlerine ilişkin başvurular” olarak belirlendi.

TBMM Genel Kurulu’nda tartışmalar eşliğinde kabul edilen yargı paketi ile davası makul sürede bitmeyen, haksız yere tutuklanan ya da haksız yere gözaltına alınan yurttaşlara Tazminat Komisyonu adres gösterildi. Tazminat Komisyonu’na verilen yetkiyi muhalefet, “Makul sürede yargılamanın tamamlanmasının mümkün olmadığının itirafı” olarak nitelendirdi.

Tazminat Komisyonu, 2024 ve 2025 yıllarına yönelik başvuru istatistiklerini yayımladı. Ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılan başvuruların ardından devletin, yüz binlerce liralık tazminat kararına mahkûm olduğu gözler önüne serildi.

Tazminat Komisyonu’nun verilerine göre, komisyona 2024 yılında doğrudan yapılan başvurulardan 230 bin TL’lik tazminat kararı çıktı. Başvuruculara ödenen tazminat tutarı, 2025 yılında ise 681 bin TL’ye yükseldi. Makul sürede yapılmayan yargılamalar nedeniyle başvuruculara 2024-2025 yılında ödenen toplam tazminat tutarı ise 911 bin TL olarak hesaplandı.