Çalıntı araç ile yakıt alıp kaçan sürücü kovalamaca sonrası yakalandı

Afyonkarahisar’da kullandığı çalıntı araç ile girdiği akaryakıt istasyonundan yakıt alıp ardından ücretini ödemeden kaçan şahıs polis ve jandarmanın kovalamacası sonrası yakalandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar ilçesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonuna 09 ER 591 plakalı Tofaş marka otomobil ile giren ve yakıt alan sürücü ardından ücreti ödemeden benzinlikten ayrıldı. Bunun üzerine istasyon çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve jandarma ekipleri kısa süreli yaşanan kovalamaca sonrası aracı Dinar ilçesi Uluköy mevkiinde durdurdu. Sürücünün yapılan kimlik sorgulamasında isminin M.T., olduğu tespit edilirken, ardından gözaltına alındı.

Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.