Çalıntı aracın çarptığı ev doğalgaz patlaması nedeniyle havaya uçtu

ABD’nin New York eyaletinde çaldığı araçla aşırı hızla ilerleyen genç, direksiyon hakimiyetini kaybedince bir eve çarptı. Kaza sonucu doğal gaz patlaması meydana gelirken, o anlar polisin araç kamerasına yansıdı.

ABD’nin New York eyaletine bağlı Onedia kentinde çaldığı araçla yüksek hızda ilerleyen 17 yaşındaki genç, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç bir eve çarparken, doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Ev patlama sonucu havaya uçarken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polisten yapılan açıklamada, çevredeki 6 evin boşaltıldığı belirtildi.