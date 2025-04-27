Çalıntı otomobille başka bir otomobil çaldılar

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden çaldıkları bir otomobille Ceylanpınar ilçesine giden 2 şahsın, başka bir otomobili çaldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinden bir otomobil çalan 2 arkadaş, gece saatlerinde Ceylanpınar ilçesine gitti. Burada 2 otomobilin kapısını kurcalayan şahıslar, başarısız olunca başka bir otomobile yöneldi. Araç satışı yapılan bir işyerinin önündeki otomobilin kapısını zorlayarak açmayı başaran şahıslar, aracı çalarak ortadan kayboldu.



Kamera kayıtları incelendi

Sabah işyerine giden Salih Çulgazi, park halindeki otomobilinin olmadığını görünce durumu Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. İşyerine giden polisler, çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda 2 şahsın araçların kapılarını kurcaladığını gören ekipler, gittikleri yöndeki kayıtları incelediklerinde çaldıkları otomobille Viranşehir ilçesine gittiklerini tespit etti.



Kıskıvrak yakalandılar

Viranşehir emniyetiyle ortak bir çalışma yapan Ceylanpınar emniyeti, İ.Y. ve M.B. olduklarını belirledikleri 2 şahsı çaldıkları otomobillerle birlikte yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlılar Ceylanpınar ilçesine götürülürken çalıntı otomobiller ise sahiplerine teslim edildi.



Allah polislerden razı olsun"

Sabah işyerine gittiğinde otomobilin olmadığını gördüğünü söyleyen Salih Çulgazi, "Akşam otomobilimi park edip sabah geldiğimde yerinde yoktu, çalınmıştı. Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polislere haber verdim. Kısa süre içerisinde otomobilimi bulup bana teslim ettiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Mahmut İlyan ise, "Bu arabamızı da çalmaya çalışmışlar ama direksiyonu kilitlenmiş. Diğer otomobilimize geçmişler, onu çalıp gitmişler" diye konuştu.