Çalışabilir nüfusta 3 kişiden biri işsiz

Ekonomi Servisi

Gerçek işsizlik neredeyse her üç kişiden birini kapsayan bir düzeye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat 2026 işgücü istatistiklerini açıkladı. TÜİK'in dar tanımlı işsizlik verilerine göre işsiz sayısı 3 milyona yaklaştı. Buna göre işsiz sayısı bir önceki aya göre 133 bin kişi artarak 2 milyon 981 bine yükseldi. Dar tanımlı işsizlik oranı da yüzde 8,5 oldu.

Geniş tanımlı işsizlik oranı bu ayda yüzde 29,9 oldu. Kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11,6’ya ulaşırken, genç nüfusta işsizlik yüzde 15,8 olarak kaydedildi. Verilere göre dar tanımlı işsizlik erkeklerde yüzde 6,9 seviyesinde kalırken kadınlarda yüzde 11,6 olarak hesaplandı. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise bir ayda 1,4 puan artarak yüzde 15,8’e yükseldi. Bu oran genç kadınlarda yüzde 21,8 ile dikkat çekici seviyelere ulaştı.

Şubat ayında işgücü 286 bin kişi artarak 35 milyon 139 bine ulaştı, işgücüne katılma oranı yüzde 52,6’ya çıktı. Daha fazla kişi iş aramasına rağmen bulamadı. DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) TÜİK verilerinden yola çıkarak her ay açıkladığı raporu, gerçek işsizliğin ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Geniş tanımlı işsiz sayısı 12 milyon 109 bin kişiye ulaştı. Geniş tanımlı işsiz sayısında iki yıllık artış 2,7 milyon kişi oldu. Erkeklerde gerçek işsizlik yüzde 24 olurken kadınlarda bu oran yüzde 39,5 ile tüm işsizlik türleri arasında en yükseği olmaya devam ediyor. Haftalık 40 saatten daha az çalışan ve imkânı olması durumunda daha çok çalışmayı isteyenleri ifade eden zamana bağlı eksik istihdam edilenlerin sayısı son bir yılda 3,5 milyondan 3,7 milyona yükselerek 241 bin kişi arttı.