Çalışan emeklinin maaşı hedefte

Ekonomi Servisi

İktidar, çalışmaya mecbur bıraktığı emeklilerin şimdi de maaşlarına göz dikti. OVP’de yer alan ‘tasarruf kalemleri’ne göre çalışmak zorunda kalan emeklilerin maaşlarından yüzde 12,5 oranında kesintiye gidilmesi planlanıyor

Emekliliği özelleştiren sistemle çalışanların kıdem tazminatı güvencesini ortadan kaldırmayı hedefleyen iktidar, şimdi de çalışan emeklilerin maaşında kesintiye hazırlanıyor.

KESİNTİ ORANI YÜZDE 12,5 OLACAK

2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) iktidarın emekliler üzerinden kurduğu ‘tasarruf’ planı belirginleşmişti. Son dönemde Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile talep toplantıları yapan sermaye ise Bakan’dan emeklilik sisteminde düzenleme istedi.

Bozulan emeklilik sisteminde düzenleme yapmak yerine sorunları derinleştirecek yöntemler arayan iktidar, çalışmaya mecbur bıraktığı emeklilere genel sağlık sigortası primi ödetecek.

Emeklilik öncesi çalışma yaşamında bulunanların maaşlarından kesilen yüzde 12,5’lik genel sağlık sigortası primi de, yeni planlamayla emeklilikten sonra çalışmaya devam edenlerin sırtına yüklenecek.

İleri yaşta çalışmaya mecbur kalan emeklilerin, sermayenin ucuz işgücü ihtiyacını karşılaması planına delinen bütçeye gelir sağlaması planı da eklendi.Çalışan emeklilerin maaşlarından, yüzde 32 oranında Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) kesiliyor. Mevcut durumda bu kesinti, işveren yükümlülüğünde. İşverenlerin bu oranı yüksek bulması da emeklilerin sigortalı çalışmanın dışına itilmesine yol açarak kayıtdışılığı artıran bir etken olarak eleştiriliyor.

SGDP, çalışan emeklinin iş kazası ya da meslek hastalığı nedeniyle çalışamaz duruma gelmesinde bağlanacak gelir için ayrılıyor. Emekliliğe kadar olan sürede iş kazası için maaşlardan ayrılan prim ise yüzde 2 oranında. Çalışan emekliler, diğer çalışanlardan çok daha yüksek prim kesintilerine maruz bırakılıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) verilerine göre 2020 yılında 746 bin 766 olan sisteme kayıtlı çalışan emekli sayısı, bu yılın ocak ayında 1 milyon 871 bin 897 kişiye, haziran ayında ise 2 milyon 23 bin 11 kişiye yükseldi. Kayıt dışı çalışan emekli aylığı alanların sayısı bilinmemekle birlikte yaklaşık 1 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.

MİLYONLARCA KİŞİ ETKİLENECEK

Ortalama emekli aylıklarının 16 bin 500 lira düzeyinde olması, emeklileri çalışma yaşamına dönmeye zorlarken emekliye gelir kaybı da yolda. Genel sağlık sigortası ile birlikte sosyal güvenlik destek priminin de çalışandan alınması, maaşlarda büyük kesintiler yapılması anlamı taşıyor.

TASARRUF KALEMİ EMEKLİLER

Temmuz ayında en düşük emekli aylıklarında 2 bin 500 liralık zam yapılmış, zammın yer aldığı Vergi Kanunu teklifinde EYT’lilerin çalışmaya devam etmesi durumunda işverene ödenen destek de geri alınmıştı. Kıdem tazminatını yok edecek Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) de OVP’de ‘tasarrufların artırılması’ başlığı ile yer almıştı. ‘‘İkinci emeklilik geliri’’ olarak tanıtılan TES ile kıdem tazminatı yerine çalışanların maaşlarından kesinti yapılarak fon oluşturulması planlanıyor. TES’e dahil olanlar ise kıdem tazminatı alamayacak.