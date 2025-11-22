Çalışan ücretleri yerinde sayıyor

Ekonomi Servisi

İşçiler daha uzun saatler, daha az ücretlere çalıştırılıyor. İşgücü girdi ve maliyet endeksleri, çalışma yaşamındaki bozulmayı bir kez daha gözler önüne serdi. İstihdam endeksinde zayıf artış, sanayide yine düşüş var.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkadığı 2025 üçüncü çeyrek ilişkin işgücü girdi endekslerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde istihdam, 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 arttı.

Endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,6 azalırken inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,6 artış kaydetti. İstihdam endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde ikinci çeyreğe göre yüzde 0,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 0,1 azalırken, inşaatta yüzde 2 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 artış gösterdi. Çalışılan saat endeksi, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 arttı.

Ücretlere ilişkin endekslerde enflasyona oranla zayıf artış kaydedildi. Brüt ücret-maaş endeksi, 2025’in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 40,3 artarak enflasyona yenildi. Endeks, sanayi sektöründe yüzde 34,5, inşaat sektöründe yüzde 44,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,5 yükseldi. Brüt ücret-maaş endeksi, üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,5 arttı. Sanayi sektöründe yüzde 4,8, inşaat sektöründe yüzde 7,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 7,3 artış gösterdi. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik iş gücü maliyeti endeksi, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 39,4 arttı. Endeks, çeyreklik bazda da yüzde 5,8 yükseldi.