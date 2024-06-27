Çalışan üzülsün, patron sevinsin

AKP bu yıl 657 milyar TL’lik vergiden vazgeçerken yeni paketle patronlardan bunun %15’i alınabilecek.

Hükümetin hazırlık aşamasında olduğu vergi paketinin önümüzdeki günlerde Meclis’e sunulması bekleniyor. Kamuoyunda tartışma yaratan paketin ortaya çıkan detaylarına göre sermaye kesimlerinin aleyhine olan maddelerin geri çekildiği belirtiliyor.

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) vergi düzenlemesi için yetkililere yaptığı sunumda istisnaların azaltılması, etkin pişmanlık uygulamasının sona erdirilmesi gibi birçok noktada düzenleme isteniyor. GİB tarafından yapılan çalışmanın hedefleri arasında bazı istisnaların kaldırılması veya uygulanma şeklinin değiştirilmesi bulunuyor.

SERMAYEYE YÜZDE 85’LİK KIYAK

Bu yıl 657 milyar TL tutarında kurumlar vergisinden vazgeçileceği tahmin ediliyor. 226 milyar lira ek gelir elde edilmesi öngörülen pakete göre, bunun 90 milyar TL'si kurumlar vergisinden sağlanacak. Bu tutar bu yılın bütçesine göre vazgeçilen kurumlar vergisinin yalnızca yüzde 15’ine denk geliyor. Vazgeçilen kurumlar vergisi gelirleri içerisinde en büyük payı indirimli kurumlar vergisi oluşturuyor.

Bu yıl 184,4 milyar TL, 2025’te 237,2 milyar TL, 2026’da ise 282,3 milyar TL tutarındaki vergiden ‘indirimli kurumlar vergisi desteği’ kapsamında vazgeçileceği öngörülüyor. Kurumlar vergisi, matrah üzerinden yüzde 25 oranında hesaplanıyor. 1 milyon 143 bin 344 kurumlar vergisi mükellefinin yaklaşık yarısı zarar ya da matrahsız beyanname veriyor. GİB’in çalışmasına göre bu mükelleflerin 5,7 trilyon TL gibi bir bilanço kârı, 60 trilyon TL hasılatı olduğu görülüyor.