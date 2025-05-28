Çalışan yurttaş bu bayram evde

Haber Merkezi

Artan ekonomik kriz, tatil seçeneklerini dahi etkiledi. Her bayram olduğu gibi bu bayram da yurttaşların büyük bir çoğunluğu evinde. Son olarak, Türkiye’nin önde gelen istihdam platformlarından Eleman.net, çalışanların Kurban Bayramı’na dair ekonomik durumlarını ve tatil tercihlerini anket çalışmasıyla ortaya koydu.

Yapılan çalışmada geçen sene aynı döneme oranla yurttaşların harcamalarındaki zorluklar dikkat çekti. Artan ulaşım masrafları, yoksulluk ve gider kalemlerindeki sorunlar bu bayram da tatili imkânsız hale getirdi.

YOL GİDERİ KALEMİ ARTTI

Ankete katılan çalışanlara “Bayram tatilinde en yüksek maddi kalem hangisini oluşturuyor?” sorusu yöneltildi. Çalışanların yüzde 39’u “Yol giderleri”, yüzde 31’i “Yeme-içme”, yüzde 30’u ise “Konaklama” masraflarının olduğunu belirtti. 2024 yılı anketiyle karşılaştırma yapıldığında yol gideri cevabında yüzde 4’lük bir artış kaydedildiği gözlemlendi.

MAAŞIN YARISI GİDİYOR

Katılımcılara “Aylık gelirinizin yüzde kaçını bayram tatili için ayırıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 69’u “Yarısını ayırıyorum” dedi. Yüzde 16’sı “Yarısından fazlasını”, yüzde 7’si “Yüzde 100’ü”, yüzde 8’i ise “Yüzde 100’ünden fazlasını” diye cevapladı.

2024 yılı anket verileriyle kıyaslama yapıldığında ise aylık gelirinin yüzde 100’ünden fazlasını harcamayı düşünenlerde yüzde 2 oranında azalma olduğu göze çarptı.

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MEMLEKETE DAHİ GİDEMİYORLAR

Anket kapsamında çalışanlara “Kurban Bayramı’nı nasıl geçireceksiniz?” sorusu soruldu. Yurttaşların büyük bir kısmı bayramı evinde geçireceğini söyledi.

“Tatile gideceğim” diyenler sırasıyla mağazacılık, gıda, hizmet, inşaat, sağlık/hastane sektörlerinden oluşurken, evde geçirmeyi tercih edenler ise sırasıyla gıda, güvenlik, tekstil, eğitim, lojistik, e-ticaret sektörlerinde çalışanlar oldu. 2024 yılında yapılan benzer ankette memlekete gitme tercihinde yüzde 6’lık azalma olduğu görüldü.