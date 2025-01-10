Çalışana yok, reklama çok

Liyakati göz ardı eden görevlendirmeler, rekor zarar ve usulsüzlük gerekçesiyle eleştirilen PTT’deki kötü yönetime ayna tutan mali denetimler, kurumun reklam harcamalarını da açığa çıkardı. Çalışanlarının ağır çalışma koşullarına yönelik şikayetleri ile gündeme gelen PTT’nin bir yıllık reklam harcamasının 40 milyon TL’ye dayandığı belirlendi.

PTT’nin 2023 yılı mali hesapları, Sayıştay denetçilerince incelendi. BirGün’ün gündeme getirdiği ve PTT’deki usulsüz ihaleler ile kamu zararına yol açan hatalı uygulamaları birer birer gözler önüne seren denetim raporundaki bir yeni detay daha dikkati çekti.

Kurumun 2023 yılına yönelik mali tablolarına göre, “Çeşitli giderler” başlığı altında 2023'te toplam 1 milyar 371 milyon

945 bin 416 TL’lik harcama yapıldı. Bu giderin 432 milyon 588 bin 910 TL’sinin, “PTT Bank’ın kambiyo giderleri"nden kaynaklandığı belirtildi.

FAHİŞ HARCAMA

PTT’nin giderleri arasında yer alan reklam giderinin büyüklüğü de denetimlere takıldı. Rapora, “yüksek tutarlı gider” olarak kaydedilen PTT’nin 2023 yılı reklam gideri, 37 milyon 781 bin 467 TL oldu.

PTT ÇİFTLİK GİBİ

PTT çalışanlarının ağır koşullar altında çalıştığının altını çizen CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kurumun reklam için ayırdığı rekor bütçeye yönelik BirGün’e konuştu. PTT’nin emekçiye vermediği ücreti reklam adı altında yandaşları finanse etmek için kullandığını savunan İlgezdi, şunları söyledi:

“Sayıştay raporuna göre, 2023'te 22 bin 200 asgari ücrete tekabül eden tutarı PTT, reklam gideri olarak harcamış. Sayıştay PTT'nin bir sürü usulsüzlüğünü belgelenmişken bir de reklam adı altında yapılan, ‘yasal usulsüzlükler’ var. PTT'yi çiftlik gibi liyakatsiz bir şekilde yöneten iktidar, PTT üzerinden yandaşlarına para aktarmaya devam ediyor.”

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YİTİRİLEN ÖZ KAYNAKLAR

AKP döneminde, “kamu zararı ve usulsüzlük” iddialarının merkezine oturan PTT, öz kaynaklarının tamamını yitirerek eksi 1,2 milyar TL’ye kadar geriledi. Hisselerin tamamına sahip olduğu PTT PAL’ın çöküşüne engel olamayan kurum, 2023'ün sonunda 2,3 milyar TL zarara imza attı.