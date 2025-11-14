Çalışanını darbeden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü tutuklandı

Beyoğlu'ndaki restoranında çalışanını tekme, yumruk ve beyzbol sopası ile darbeden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Restoranında çalışan emekçiyi tekme, yumruk ve beyzbol sopası ile darbeden sosyal medya fenomeni Bahadır Ünlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Kasım günü Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, iddialara göre, Bahadır Ünlü, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir çalışanına tekme ve yumrukla vurmaya başladı.

Ünlü, beyzbol sopası alarak darbetmeye devam etti.

Dakikalarca çalışanını darbeden Ünlü, olayı cep telefonuyla da kaydetti.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olayın ardından harekete geçen Emniyet ekipleri, Bahadır Ünlü’yü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ünlü, 'Kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen Ünlü'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

RESTORANI MÜHÜRLENMİŞTİ

Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise Ünlü’nün restoranını mühürledi.