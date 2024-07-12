Çalışanlar kovuldu, yurda zam yapıldı

Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde ücretlere %300’ün üzerinde zam yapıldı. Öğrenciler, “Bu fiyatlarla nasıl öğrenci olacağım?” diyerek tepki gösterdi. Öte yandan üniversite anaokulunu kapattı ve 16 kişiyi işten çıkardı.

Halil ERTUNÇ

Barınma krizinin giderek derinleştiği günlerde bir fahiş artış da Ege Üniversitesi’nde yaşandı. Yaklaşık 2 bin öğrencinin barındığı Ege Üniversitesi Öğrenci Köyü’nde 2024-2025 öğretim yılı için aylık aidatlara yüzde 300’ün üzerinde zam yapıldı. Kişi başı 1480 lira olan iki kişilik oda aidatı kişi başı 6 bin liraya çıkarken, 1250 lira olan üç kişilik oda aidatı ise 5 bin liraya yükseldi.

Öte yandan kayıt yenileme süresinin 17 Temmuz’da son bulacağı açıklanırken kayıt yenileme ücreti olarak öğrencilerin bir aylık aidat bedeli kadar depozito ödemesi gerektiği iletildi. Öğrenciler sosyal medya hesaplarından fahiş zamma tepki gösterdi.

Öğrenci Köyü’nde kalan Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi, karşılaştığı zam karşısında “Müşteri miyiz?’ diye sordu: “YKS sınavında ilk 100 binin içinde olup, hayalimdeki üniversitede okumaya hak kazanmak başlarda güzelken ‘barınma’ konusunda neden yıpratıcı oluyor anlamıyorum. Öğrenci olarak ailemizin desteği dışında maddi bir destek alamıyorken, asgari ücretle çocuğunu okutmaya çalışan ailelerin bu fiyatlarla karşılaşması çok üzücü.”

‘NASIL OKUYACAĞIM?’

Öğrenci Köyü’nde kalan öğrenciler ayrıca yemek yemek ve çamaşır yıkamak için ayrı ücret ödediklerini, internet erişiminde sürekli problem olduğunu, ilaçlamaların düzensizliği sebebiyle böcek problemi yaşadıklarını ve odalarda klima olmadığını aktardı.

Tek kişilik odaları dönem başında çift kişiliğe çevirdiklerini belirten öğrenci, “Tek kişilik dolabı raf getirerek ikiye böldüler. Her yağmurda göle dönüşen öğrenci köyünün içindeki yollardan dolayı hepimiz sınavlara geç kaldık, hastalandık. Öğrenci Köyü’nde internet diye bir şey yok. Şimdi verdikleri hizmetle kliması bile olmayan havasız odalarda 6 bin liralık bir ücret vererek kalmamızı istiyorlar. Ailem şehir dışında ve 4 kardeşiz. Şimdi soruyorum: 22 bin lira maaşla ve 6 bin liralık yurt ücretiyle 4 çocuğu olan babam hangi birimize yetsin? Ben garsonluk, kameramanlık, fotoğrafçılık ya da bilet okutma yaparak minimum 500-600 lira kazanıyordum. KYK kredisi 2000 lira. Nasıl öğrenci olacağım? Okumamı istemiyor musunuz?”

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KAPATILMA KARARINA TEPKİ

Ege Üniversitesi Sosyal Tesis Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan 100-120 çocuk kapasiteli kreş ve anaokulu mayıs ayında açıklanan kamuda tasarruf tedbiri paketi gerekçesiyle kapatıldı. Kreşte çalışan 16 işçi işten atıldı.

Tasarruf tedbirleri kapsamında kapatılmasının üzerine Hep-Sen, Ses, Birlik Sağlık Sen, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmet İşçileri Sendikası, Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası, Genel Sağlık İş ve Eğitim Sen Ege Üniversitesi hastanesinde ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın metnini Hep Sen Şube Başkanı Kemal Yılmaz okudu. Alınan karar ile kamu çalışanlarının çocuklarının özel sektöre mahkûm bırakılacağını söyleyen Yılmaz “ Gerek ülkenin içinde bulunduğu enflasyon şartları, gerek memur maaşlarının resmi yoksulluk sınırı altında kaldığı günümüzde, hiçbir kamu çalışanı devlet eliyle özel sektöre kurban edilmemelidir” dedi.