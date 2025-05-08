Çalışanlar Marmara’yı terk etmek istiyor

Haber Merkezi

Kariyer.net, İstanbul ve çevresinde ikamet eden 1500’ün üzerinde çalışan ile gerçekleştirdiği araştırmada, Marmara bölgesindeki çalışanların önemli bir kısmının deprem endişesiyle taşınmayı planladığını ortaya koydu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araştırma, çalışanların yüzde 57’sinin deprem sonrası tedirginlik yaşadığını, sadece yüzde 7’sinin ise kendisini güvende hissettiğini gösterdi.

Araştırmaya göre Marmara’daki çalışanların yaklaşık yüzde 80’i deprem nedeniyle endişe taşıyor. Katılımcıların yüzde 82’si sürekli iş yerinde çalıştığını belirtirken, yüzde 70’ten fazlası hibrit modeli tercih ettiğini ifade etti.

Deprem kaygısıyla taşınmayı düşünenlerin oranı yüzde 35 olurken, taşınmayı düşünmeyenlerin yaklaşık yüzde 33’ü bulundukları bölge ve binaların altyapısına güvendiklerini bildirdi. İstanbul’da yaşam maliyeti ile deprem riskinin birleşmesi, çalışanlar açısından uzaktan çalışmanın önemini artırıyor.