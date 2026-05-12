Çalışanlar tükeniyor, hastalar riske atılıyor

Kamuda sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına ilişkin tartışmalar yeni iddialarla derinleşiyor. İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile Konya Emirgazi İlçe Devlet Hastanesi’nde personel eksikliği, artan iş yükü ve idari uygulamalara dair şikâyetlerin yoğunlaştığı, bazı hekimlerin istifa ve tayin taleplerinin gündeme geldiği öne sürüldü. Bu durumlarını hem hasta güvenliğini hem de sağlık hizmetinin niteliğini riske attığını söyleyen sağlıkçılar “Hem iş yükü hem idarelerin baskısı sağlıkçıları bezdirdi’’ diyerek yaşananlara tepki gösterdi.

İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’nde uzun süredir personel yetersizliği ve artan hasta yükü nedeniyle ciddi bir iş yoğunluğu yaşandığı iddia edildi. Edinilen bilgilere göre, jinekoloji polikliniklerinde uzun süredir yeterli sekreter ve hemşire desteği olmadan hizmet verildiği, daha önce polikliniklerde görev yapan sekreter personelin “geçici arşiv çalışması” gerekçesiyle farklı alanlara kaydırıldığı, süreç tamamlanmasına rağmen yeniden polikliniklere verilmediği belirtildi. Yine iddialar arasında hastanede uzun süredir ciddi yer ve yoğunluk sorunu yaşandığı belirtilmesine rağmen, mevcut personel ve fiziksel kapasite artırılmadan poliklinik sayılarının artırılmaya devam ettiği vurgulandı.

İSTİFA EDİYORLAR

İddialara göre polikliniklerde Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden 10 dakikalık aralıklarla randevu verilmesi, kontrol ve sonuç hastaları için ek süre tanımlanmaması nedeniyle muayene süreleri 5 dakikanın altına kadar düştüğü ifade edildi. Kadın doğum hizmetlerinde ayrıntılı muayenelerin kısa süreye sıkıştırıldığı, sekreter desteğinin olmaması nedeniyle tetkik ve kayıt işlemlerinde aksaklıklar yaşandığı da iddialar arasında yer aldı. Kliniğe ilişkin bir diğer iddia ise sezaryen karar süreçleriyle ilgili. Bazı durumlarda sezaryen kararı verilen hastalar nedeniyle hekimlerin idari birimler tarafından telefonla aranarak sorgulandığı, hastaların yatırılması veya ameliyata alınması konusunda baskı hissedildiği de belirtildi. Sezaryen oranlarının düşürülmesine yönelik uygulamaların bazı durumlarda klinik karar süreçleri üzerinde baskı oluşturduğu, bu nedenle riskli görülen bazı gebelerin daha uzun süre takibe zorlandığı ileri sürüldü. Servislerde ise yatak doluluğu nedeniyle doğum sonrası takip süreleri konusunda zaman zaman baskı oluştuğu, Sağlık Bakanlığı doğum sonu yönetim rehberine aykırı olarak sezaryen sonrası hastaların daha erken taburcu edilmeleri için yönetimin baskı yapması ve yalnızca sezaryen hastalarında da değil bazı büyük jinekolojik ameliyatlardan sonra da erken taburculuk yönünde baskı yapıldığı iddialar arasında yer aldı. Yoğun iş yükü, idari baskı ve çalışma koşulları nedeniyle bazı uzman ve asistan hekimlerin istifa ederek özel hastanelere geçtiği ya da farklı kurumlara tayin talep ettiği de öne sürüldü.

HUKUKA AYKIRI

Konya Emirgazi İlçe Devlet Hastanesi’nde ise farklı bir kriz başlığı gündemde. Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, hastanede görev yapan hekimlerin aylardır süren hukuka aykırı görevlendirmeler nedeniyle ağır ve sürdürülemez çalışma koşulları altında hizmet vermeye zorlandığını söyledi. Uğur, pratisyen hekimlerin önemli bir bölümünün Devlet Hizmet Yükümlüsü (DHY) kapsamında atanmış acil servis hekimlerinden oluştuğunu anımsatarak "Mevzuat açık olmasına rağmen, bu hekimler 'ihtiyaç bahanesiyle aylardır farklı sağlık kurumlarına geçici görevlendirmelere gönderilmektedir. Hekimler, özellikle Konya Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Ereğli Devlet Hastanesi’ne sistematik biçimde görevlendirilmektedir" dedi.

Dr. Derya Uğur

Sendikanın açtığı dava sonucunda mahkemenin söz konusu görevlendirmelerin hukuka aykırı olduğuna hükmettiğini ve yürütmeyi durdurma kararı verdiğini anımsatan Uğur, şöyle devam etti:

‘‘Mayıs ayında da Emirgazi İlçe Devlet Hastanesi’nde görev yapan bir hekim, yine ihtiyaç gerekçesi öne sürülerek Ereğli Devlet Hastanesi’ne geçici görevlendirme ile gönderilmiştir. Personel doluluk cetveline göre hastanede bulunması gereken 6 hekim kadrosuna rağmen, görevlendirmeler nedeniyle yalnızca 4 hekim aktif olarak hizmet vermek zorunda bırakılmaktadır. Özellikle acil serviste tek hekimle sürdürülen nöbet sistemi hem sağlık emekçileri açısından sürdürülemez bir hal almış hem de halkın sağlık hizmetine güvenli erişimini, sağlığını ciddi riske atmaktadır. Dinlenme hakkı gasp edilen, kesintisiz biçimde çalıştırılan hekimler üzerinden sağlık hizmeti yürütmeye çalışan bu anlayış sağlık sistemini çöküşe sürüklemekte, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini ise tüketmektedir.”