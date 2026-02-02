Çalışanlara kötü haber: Her ay maaşlardan kesinti yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Orta Vadeli Programda 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında başlaması öngörülen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) için çalışmalarına hız verdi.

Düzenlemeyle TES’le hem çalışan hem işverenden yüzde 3 kesinti yapılacak. Yüzde 30 devlet katkısı yapılacak. Sistemde en az 10 yıl kalınacak. Birikimlere kademeli erişim olacak.

İŞLEYİŞ NASIL OLACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre TES'in işleyişi şöyle olacak: Çalışanın brüt maaşından belirli bir oran otomatik olarak kesilmesi ve TES fonuna aktarılmasına dayanıyor. İşveren, çalışan katkısına ek olarak aynı oranda fona katkı sağlar. Katılımcılar, emeklilik dönemine ulaştıklarında biriken fonlarını toplu veya taksitler halinde alarak ek gelir elde eder.

TÜM ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK

Sistem hem özel sektör hem de kamu çalışanlarını içine alarak, işveren katkısını da içeren bir model sunuyor. Mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) katılımcıları da TES'e dahil olabilecek.

Çalışma Bakanlığı, sistemin altyapısının hazırlanması, gerekli düzenlemelerin yapılması ve yasal çerçevenin tamamlanması için çalışmaları sürdürüyor. Meclis'e sunulmasının ardından uygulamaya girecek.

TES’e tüm çalışanlar için zorunlu katılım sağlayacak. En az 10 yıl sistemde kalma şartı olacak; erken çıkış neredeyse imkânsız olacak. Maaştan yüzde 3 kesinti yapılacak.