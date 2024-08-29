Çalışanların %73’ü etkinliğe gidemiyor

Haber Merkezi

Ekonomik krizle birlikte barınma, sağlık, gıda gibi temel ihtiyaçlarını dahi gidermekte zorlanan çalışanlar kültürel etkinliklerden de uzaklaşmak zorunda kaldı. Son araştırmaya göre, aldığı maaşın büyük çoğunluğunu temel ihtiyaçları için harcayan çalışanların yüzde 53’ü son 1 yılda hiçbir kültürel etkinliğe katılmadı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2023 Yılı Hane Halkı Tüketim Harcaması verilerine göre ise eğlence, spor ve kültür harcamalarının payı yüzde 1,9 oldu.

Eleman.net’in düzenlediği izin günleri anketinin sonucunda, çalışanların yüzde 73’ünün son bir yılda sosyalleşmeye ayırdığı bütçeyi azalttığı; yüzde 53’ünün son bir yılda tiyatro, konser, sinema gibi kültürel etkinliklere hiç katılmadığı görüldü. Anket sonucunda çalışanların izin zamanlarına ve tatil tercihlerine dair verileri ortaya kondu. “Çalıştığınız işte haftada kaç gün izniniz var?” sorusunu çalışanların yüzde 55’i iki gün olarak cevapladı. Aynı soruya çalışanların yüzde 43’ü bir gün, yüzde 3’ü ise üç ve daha fazla gün yanıtını verdi.

İZİN GÜNÜ EVDE GEÇİYOR

Anketteki “İzin günlerinizde neler yapıyorsunuz?” sorusunu katılımcıların yüzde 49’u “Ailemle zaman geçiriyorum”, yüzde 30’u “Dinleniyorum/evde vakit geçiriyorum” diye cevapladı. Aynı soruda yüzde 10 “Arkadaşlarımla zaman geçiriyorum”, yüzde 6 “Spor, egzersiz yapıyorum” ve yüzde 5’i ise “Ek iş yapıyorum” yanıtını verdi.

Son bir yılda, izin günlerinizdeki sosyal faaliyetlerinizde ekonomi odaklı değişim yaşandı mı?” sorusunu çalışanların yüzde 73’ü “Evet, sosyalleşmeye ayırdığım bütçe azaldı” yanıtını verdi. Sosyal faaliyetlere katılımın değişimde rol oynayan başlıca faktörler sorulduğunda ise katılıcıların yüzde 53’ünden “Geçim masraflarındaki artış”, yüzde 26’sından “Sosyal faaliyetlerdeki maliyet artışı” ve yüzde 17’sinden “Birikim yapma isteği” yanıtı geldi.

Anketin “Son bir yıl içinde tiyatro, konser, sinema gibi kültürel etkinliklere kaç defa gittiniz?” sorusunu ise çalışanların yüzde 53’lük, ağırlıklı oranı “Hiç” şeklinde yanıtladı. Aynı soruya “5 ve altı” yanıtını verenlerin oranı yüzde 34, “5 ve üzeri” diyenlerin oranı ise yüzde 13 oldu.

BÜTÇE AZALDI

TÜİK’in haziran ayında açıkladığı istatistikler de yurttaşların kültürel faaliyetlerine bütçe ayıramadığını ortaya koydu. Buna göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23,9 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21,9 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı. Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.