Çalışanların hayalleri çalındı

Ebru ÇELİK

Kamu emekçileri, maaş ve emekli aylıklarına yapılan yüzde 11,54’lük zammı protesto etmek için İstanbul’da Beyazıt Meydanı’ndaydı. Fatih Sultanahmet Meydanı’nda toplananlar Beyazıt Meydanı’na sloganlarla, davul, zurnayla beraber sokakları sallayarak yürüdü.

Binler, TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranına karşı “İktidar, al zammını başına çal” diye haykırdı. Konfederasyon ve sendikaların, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerle beraber 11.54’te gerçekleştirdiği basın açıklamasını KESK Dönem Sözcüsü Barış Uluocak okudu.

Uluocak, “2025 yılını, kamu emekçileri ve memur emeklilerine yapılan yüzde 11,54; işçi emeklilerine reva görülen yüzde 15,75’lik sefalet zamları ile karşıladık. 1 Ocak’tan itibaren vergi ve harçlara yüzde 44 zam yapıldı. 2025 bütçesine göre attığımız her adımda ödediğimiz KDV’de geçtiğimiz yıla göre yüzde 81, ÖTV’de ise yüzde 51 artış olacak. Hükümetin kendi alacaklarına yaptığı zam oranları ortadayken, kamu emekçilerine ve emeklilere reva görülen maaş artış oranının sadece yüzde 11,54 olması utanç verici bir durumdur” ifadelerini kullanarak “Artık yeter! Geçinemiyoruz” dedi.

MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ

Sermayenin her gün kâr ettiği bu dönemde alın teri döken emekçilerin enflasyon altında ezildiğinin altını çizen Uluocak, "İktidarın boğazımızı sıkarak uygulamaya çalıştığı ekonomik programa karşı kamu emekçileri olarak itiraz ediyoruz” diye konuştu. Uluocak, “Grevli toplu sözleşme hakkı anayasal güvence altına alınmalı ve emekçilerin hakları savunulmalıdır” diyerek mücadelelerini sürdüreceğini belirtti.

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EĞİTİM SEN ÜYESİ HÜLYA AKPINAR: GEÇİNEMİYORUZ

Aldığımız maaşlar gittikçe düşüyor. Normal bir evde barınmak ise 30 bin liralardan başlıyor. Öğrenci çocuğum var ve çok zorlanıyorum, geçinemiyorum. Yalnızca ben değil tüm öğretmen arkadaşlarım çok zorlanıyor. Asgari ücret yoksulluk sınırının da altında. Kendi açıkladığı enflasyon oranında bile zam yapılmadı. Sadece memurlar değil bütün emekçiler zorlanıyor. Bugün sesimizi duyurmak için bu açlık ücretlerine karşı mücadele etmek için çıktık. Mücadelemize de devam edeceğiz.

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MATEMATİK ÖĞRETMENİ MÜLKİYET BOZKURT: DÜŞ KURAMIYORUZ

Şu an tek başıma yaşıyorum ve tek yaşamak mümkün değil. Öğretmen olmama rağmen ailemin desteği olmasa evde tek başıma kalamayacaktım. Ailemin maddi desteği olmasına rağmen bile geçinmek çok zor. Üretemiyorum, hayal kuramıyorum. Geleceğe dair bir plan yapamıyorum. Kısacası önümü göremiyorum. Toplumun emekçi kısmının tamamı benimle aynı durumda. Mesleğimizden umutsuzuz. Bir öğretmen umutsuz olamaz. Biz öğrencilerimize geleceğin umut dolu olduğunu anlatmamız gerekiyor. Bu şartlar altında çok zor.

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ÖĞRETMEN DİLEK İ.: YAŞAYAMIYORUZ

Yeni çıkan meslek kanununda, öğretmenlerin alabileceği en yüksek maaş 48 bin TL olarak açıklandı. Şu an biliyoruz ki yoksulluk sınırı 79 bin TL. Barınma, yeme-içme, çocuk derken aldığımız tüm para eriyor. Çocuğumun isteklerini karşılamak için kendimden ödün vermem ve kısmam gerekiyor. Yaptığımız tek şey bir kredi kartını bir diğeriyle kapatmak. Artık orta sınıf da kalmadı. Biz öğretmenler, kamu işçileri alt sınıfız konumundayız. Memuru, öğretmenleri ve diğer tüm emekçileri bu darboğaza soktular.