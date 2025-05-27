Çalışanların yüzde 63’ü Kurban Bayramı’nı evde geçirecek

Türkiye'nin önde gelen istihdam platformlarından Eleman.net, çalışanların Kurban Bayramı’na dair ekonomik durumlarını ve tatil tercihlerini anket çalışmasıyla ortaya koydu.

Anketin, “Kurban Bayramı’nı nasıl geçireceksiniz?” sorusuna çalışanların yüzde 63’ü “Bayramı evde geçireceğim”, yüzde 14’ü “Memleketime gideceğim”, yüzde 15’i “Akrabalarımı ziyaret edeceğim”, yüzde 8’i ise “Tatile gideceğim (Otel, pansiyon vb.)” yanıtını verdi.

Tatile gideceğim diyenler sırasıyla mağazacılık, gıda, hizmet, inşaat, sağlık/hastane sektörlerinden oluşurken, evde geçirmeyi tercih edenler de ise sırasıyla gıda, güvenlik, tekstil, eğitim, lojistik, e-ticaret sektörlerinde çalışanlar oldu. 2024 yılında yapılan benzer anketle kıyaslama yapıldığında özellikle memlekete gitme tercihinde yüzde 6’lık azalma olduğu görülüyor.

YOL GİDERLERİ EN YÜKSEK MASRAF KALEMİ OLDU

“Bayram tatilinde en yüksek maddi kalem hangisini oluşturuyor?” sorusuna ise, çalışanların yüzde 39’u “Yol giderleri”, yüzde 31’i “Yeme-içme”, yüzde 30’u ise “Konaklama” masraflarının olduğunu belirtti. 2024 yılı anketiyle karşılaştırma yapıldığında yol gideri cevabında yüzde 4’lük bir artış kaydedildiği gözlemleniyor.

Yüzde 69 aylık gelirinin yüzde 50’sini bayrama ayırıyor

Anketin “Aylık gelirinizin yüzde kaçını bayram tatili için ayırıyorsunuz?” sorusunu, katılımcıların yüzde 69’u yarısını, yüzde 16’sı “yarısından fazlasını”, yüzde 7’si “Yüzde 100’ü”, yüzde 8’i ise “Yüzde 100’ünden fazlasını” diye cevapladı. Gelirinin yüzde 50’sinden fazlasını bayram için ayıranlar sırasıyla gıda, eğitim, tekstil ve lojistik sektöründe çalışıyor. Gelirinin yüzde 100’ünü ayırabilirim diyenleri ise güvenlik ve mağazacılık sektöründe çalışanlar oluşturuyor. Gelirinin yüzde 100’ünden fazlasını harcayabilecek olanlar da sırasıyla e-ticaret, güvenlik ve mağazacılık sektörlerinde istihdam ediliyor. 2024 yılı anket verileriyle kıyaslama yapıldığında ise aylık gelirinin yüzde 100’ünden fazlasını harcamayı düşünenlerde yüzde 2 oranında azalma göze çarpıyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ALANLARDA GIDA, MAĞAZACILIK VE LOJİSTİK SEKTÖRLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Anket çalışmasında yer alan “İş yerinizden bayram tatili için ikramiye aldınız mı? Alacak mısınız?” sorusunu, çalışanların yüzde 82’si “Hayır” diye cevapladı. İkramiye alacağını belirten yüzde 18’lik kesim ise gıda, mağazacılık ve lojistik sektöründe çalışanlardan oluşuyor. Öte yandan, 2024 yılına göre ikramiye almayan çalışan oranında yüzde 4’lük düşüş kaydediliyor.

“BAYRAM İKRAMİYESİ TOPLUMSAL AÇIDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”

Anket sonuçlarını değerlendiren Eleman.net Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Duyarlar, “2024 yılında yaptığımız anketle de kıyasladığımızda çalışanların tercihlerinde önemli ölçüde farklılık oluşmadığını gözlemliyoruz. Bu sonuç da ekonomik koşulların yüksek oranda aynı kaldığını gösteriyor. Bir diğer noktada bayram ikramiyesi çalışan memnuniyetinde önemli rol oynuyor. İşverenlerin bayram gibi birliktelik duygusunun yüksek olduğu bir dönemde çalışanlarına destek sunması, toplumsal açıdan da büyük önem taşıyor. Bayram ikramiyeleri birçok aile için bayramın ekonomik açıdan daha refah geçmesine katkı sağlıyor.” dedi.