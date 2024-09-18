Çalışırken asitle yanan işçiye işten çıkarma cezası

Kayseri’de çalıştığı fabrikada patlama sonucu vücudunda yanıklar oluşan Adil Tosun, dehşet anlarını anlatarak; "Patlamadan sonra bir şey göremedim ve nefes alamadım" dedi. İncesu OSB’deki Abdullah Şener Süt Ürünleri firmasında meydana gelen kazada 36 yaşındaki Adil Tosun asit kazanlarını temizlediği sırada patlama oldu. Patlamanın etkisiyle Tosun’un vücudunda 3’üncü dereceden yanıklar oluştu.

İş kazasını anlatan Adil Tosun; "Makine temizlemek için asidi döktüm. Herhangi bir bilgilendirme olmadığı için bu kadar etkili olduğunu bilmiyorduk. Daha sonra da patlama oldu. İlk başta gözüme geldi. Daha sonra vücudumun yanmasıyla beraber buhar çıktı ve nefesim kesildi. 2 hafta yoğun bakımda, 2 hafta da serviste kaldım. Taburcu olduktan sonra doktor 10 gün rapor verdi. Bu süreçte iş yeri çıkışımı vermiş. Gözümden dolayı da gün ışığına çıkamıyorum. Herhangi bir ışığa maruz kalınca baş dönmesi oluyor. Gözlerimdeki yaralar halen iyileşmedi" dedi.