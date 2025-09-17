Çalışırken balya makinesine kapılan çiftçi hayatını kaybetti
Iğdır’da, balya makinesine kıyafeti takılan çiftçi Fuat Malgaz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Iğdır'ın Kerimbeyli köyünde, balya makinesinin şaft kısmına kıyafetinin takılması sonucu yaralanan 28 yaşındaki çiftçi Fuat Malgaz kurtarılamadı.
Olay, sabah saatlerinde, Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi Kerimbeyli köyünde meydana geldi. Tarlada çalışan Fuat Malgaz'ın kıyafeti, balya makinesinin şaftına takıldı. Ağır yaralanan Malgaz, çevredekilerin yardımıyla, kapıldığı makineden kurtarıldı.
İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Malgaz, sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Malgaz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.