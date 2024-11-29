Çalışırken zarar ediyoruz

CHP ekonomi heyetinin başlattığı yurt gezileri Trakya bölgesinin önemli tarım, ticaret ve turizm kenti Edirne’de devam etti.

Edirne’de emek, sendika ve ticaret kesimleri ile yapılan toplantıda gelir dağılımındaki bozulma, tarım ve hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlar öne çıktı.

Çeltik üretiminin yüzde 44’ünün gerçekleştirildiği bölgede tarım en önemli geçim kaynağı. İpsala ilçesinde 220 bin dönüme yakın tarım arazi çeltik ekim alanı olarak kullanıyor. Üreticilerin tabiriyle “ithalat kılıcı” ise devamlı çiftçinin üzerinde sallanıyor. Çiftçiler çalışırken zarar ettiklerinden yakınıyor.

İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, İpsala ekonomisinin çeltik tarımı ile döndüğünü ifade ediyor. Darcan, “Çeltik fiyatlarının enflasyonun altında kalması nedeniyle özellikle son iki yıldır üreticilerimiz zorlanıyor. Kredilerle borçlanarak iş döndürmeye çalışıyoruz. Bu şekilde devam ederse üreticilerimiz dayanamaz” diyor.

Üreticilerin diğer bir probleminin de üretici ve market fiyatları arasındaki uçurum olduğunu söyleyen Darcan, “Hal Kanunu'nun bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Üreticileri, üretici kooperatiflerine yönlendirmemiz gerekiyor” diye konuşuyor.

ARAZİLER EL DEĞİŞTİRİYOR

Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk ise tarım arazilerinin el değiştirmesine dikkat çekiyor. Tarım arazilerinin internet üzerinden satıldığını belirten Öztürk, “Bizim yöremiz İstanbul’a yakın olduğu için İstanbullu emlakçılar parselliyor. Çiftçiler sadece tarlalarını değil evlerini bile kaybetmekle karşı karşıya kalıyor” diyor.

SORUNLAR ORTAK

CHP genel başkan yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir turun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Karatepe, tüm kentlerde benzer sorunlarla karşılaştıklarının altını çizdi. Demir ise esnafın, emekçinin çiftçinin mutsuz olduğuna değindi.