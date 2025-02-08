Çalışma arkadaşlarımız Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir gözaltına alındı

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e makam odasında yaptığı ziyaretinin haberleştirilmesi oldu. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti.

Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere Vatan Emniyet'e götürüldüler.

DİSK BASIN İŞ: GAZETECİLERİN HEDEF GÖSTERİLEREK GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ

DİSK Basın İş'ten yapılan açıklamada, "BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile https://t.co/6awTG6kqlG Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Yaşar Gökdemir, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan… pic.twitter.com/Fy43qhwLC7 — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) February 8, 2025

SOL PARTİ: ONURLU GAZETECİLERİ SUSTURAMAYACAKSINIZ

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Birgün Gazetesi yazarı arkadaşlarımız Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'i derhal serbest bırakın! Ne yaparsanız yapın halkın gerçeklere ulaşması için yazan onurlu gazetecileri susturamayacaksınız" ifadelerine yer verildi.

Birgün Gazetesi yazarı arkadaşlarımız Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'i derhal serbest bırakın!

Ne yaparsanız yapın halkın gerçeklere ulaşması için yazan onurlu gazetecileri susturamayacaksınız. https://t.co/qUSS7oImog — SOL Parti (@solpartibilgi) February 8, 2025

ÇÇD: BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada da "Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın!" ifadelerine yer verildi.

Gözaltılara tepkilerden bazıları şöyle:

Özgür basın susturulamaz!



Gazeteci Metin Cihan'ın X hesabına erişim engeli getirildi, @BirGun_Gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile gazetenin Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.



İçeride ve dışarıda çuvallayan AKP iktidarı, halkın gerçeği… pic.twitter.com/PoMUQYPzOB — UMUT-SEN (@Umut_Sendikasi) February 8, 2025

Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı. Birgün Gazetesi yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmış.



Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir?



Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En… pic.twitter.com/wackwmtmv2 — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) February 8, 2025

Gazetecilik suç değildir, cesurca gerçekleri yazan gazeteciler yalnız değildir.



Gözaltına alınan, Birgün Gazetesi Web Portalı Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in yanındayız.



Cumhuriyet Halk Partisi, gözaltı ve tutuklama… — Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) February 8, 2025

Bu gece de gazetecilik cezalandırılıyor! BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir derhal serbest bırakılmalı! #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/ZbiWCgPztz — Utku Çakırözer (@utkucakirozer) February 8, 2025