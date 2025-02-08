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Çalışma arkadaşlarımız Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir gözaltına alındı

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti.

Güncel
  • 08.02.2025 23:31
  • Giriş: 08.02.2025 23:31
  • Güncelleme: 09.02.2025 00:34
Kaynak: Haber Merkezi
Çalışma arkadaşlarımız Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir gözaltına alındı

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir gözaltına alındı.

Gözaltı gerekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e makam odasında yaptığı ziyaretinin haberleştirilmesi oldu. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti.

Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere Vatan Emniyet'e götürüldüler.

DİSK BASIN İŞ: GAZETECİLERİN HEDEF GÖSTERİLEREK GÖZALTINA ALINMASI KABUL EDİLEMEZ

DİSK Basın İş'ten yapılan açıklamada, "BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek gözaltına alındı ve Vatan Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Gazetecilerin hedef gösterilerek gözaltına alınması kabul edilemez. Meslektaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır" ifadelerine yer verildi.

SOL PARTİ: ONURLU GAZETECİLERİ SUSTURAMAYACAKSINIZ

SOL Parti'den yapılan açıklamada, "Birgün Gazetesi yazarı arkadaşlarımız Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir'i derhal serbest bırakın! Ne yaparsanız yapın halkın gerçeklere ulaşması için yazan onurlu gazetecileri susturamayacaksınız" ifadelerine yer verildi.

ÇÇD: BU HUKUKSUZLUĞA SON VERİN

Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden yapılan açıklamada da "Bu hukuksuzluğa son verin. Gazetecileri serbest bırakın!" ifadelerine yer verildi.

Gözaltılara tepkilerden bazıları şöyle:

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