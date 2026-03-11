Çalışma Bakanı duyurdu: Emekli ikramiyesi ve maaşı kime, ne zaman yatacak?

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli ikramiyesinin ve emekli aylıklarının 14 Mart ile 19 Mart arasında hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise ikramiye ve aylıklara ilişkin detayları duyurdu.

KİM, NE ZAMAN ALACAK?

Buna göre SSK kapsamında aylık alanlar için tarihler şöyle:

>>14 Mart: Ödeme günü 17, 18, 19 ve 20 Mart olanlar

>>15 Mart: Ödeme günü 21, 22 ve 23 Mart olanlar

>>16 Mart: Ödeme günü 24, 25 ve 26 Mart olanlar

Bağ-Kur kapsamında aylık alanlar için ise tarihler şöyle oldu:

>>17 Mart: Ödeme günü 25 ve 26 Mart olanlar

>>18 Mart: Ödeme günü 27 ve 28 Mart olanlar

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri ise 19 Mart’ta yatırılacak.

"HAYIRLI OLSUN"

Işıkhan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları dedi: "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum."