Çalışma Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Merkez Bankası'nın dün açıkladığı enflasyon raporunun ardından asgari ücrete gelecek zam da merak edilmeye başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bakanlığın bütçe görüşmelerinde asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında asgari ücretin net 22 bin 104 liraya yükseltildiğini hatırlatan Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan asgari ücreti, reel olarak yüzde 223 artırmış olduk. Bu sene Aralık ayında 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemek için komisyonumuz toplanacaktır. Herkesin mutabık kaldığı bir tutarda uzlaşılacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, ayrıca Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2026 yılı toplam bütçe teklifinin 447 milyar 903 milyon 261 bin lira olduğunu kaydetti.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu’na 305 milyar 35 milyon 369 bin lira, Türkiye İş Kurumu’na 137 milyar 95 milyon 794 bin lira, Bakanlık merkez ve yurt dışı teşkilatına 5 milyar 772 milyon 98 bin lira ayrıldığını belirten Işıkhan, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun gider bütçesinin 280 milyon 439 bin lira, gelir bütçesinin 278 milyon 439 bin lira olduğunu, kurumun net finansmanının ise 2 milyon lira olarak öngörüldüğünü aktardı.