Çalışma Bakanı Işıkhan'dan emekli aylığı açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli aylığı ve kamudaki 600 bine yakın işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Işıkhan, en düşük emekli aylığı ilgili, "Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi. Işıkhan, ayrıca, kamu işçilerini ilgilendiren TİS için bu hafta son teklifi sunacaklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığıyla ilgili gerekli görüşmelerin yapılacağını; kamudaki 600 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi için bu hafta son teklifi sunacaklarını duyurdu.
Işıkhan, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazetecilerin en düşük emekli aylığı rakamının artırılıp artırılmayacağı yönündeki sorusu üzerine Işıkhan, şunları söyledi:
"3 Temmuz'da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE ortaya çıkacak. Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra Meclis'e sunulacaktır. Takdir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Konu ile ilgili Sayın Grup Başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah, hayırlı olur emeklilerimiz için."
SON TEKLİF BU HAFTA SUNULACAK
Bakan Işıkhan, kamudaki yaklaşık 600 bin işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleriyle ilgili soruya ise "Kamu Çerçeve Protokolü kapsamında, TÜHİS aracılığı ile sendikalarımıza son teklifimizi bu hafta sunacağız, İnşallah makul bir noktada anlaşma sağlanacağına inanıyorum." yanıtını verdi.