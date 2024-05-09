Çalışma Bakanı Işıkhan'dan işverene çağrı

Bakan Işıkhan'dan iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Denetimleri artıracaklarını kaydeden Işıkhan, "Tüm kesimlere sesleniyorum; iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken önlemleri alın, mevzuatı uygulayın" çağrısında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği (İSG) konusunda denetimleri sıkılaştırarak devam ettireceklerini belirterek, "Tüm kesimlere sesleniyorum; iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken önlemleri alın, mevzuatı uygulayın. Mevzuat hükümlerini uygulamayan herkese karşı politikamızdan taviz vermeden gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz" dedi.

İş cinayetlerine yönelik de konuşan Işıkhan, "2013 yılından 2022 yılına kadar geçen 9 yıllık süreçte 100 binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 36,5 azalma söz konusu oldu" ifadelerini kullandı.

Işıkhan, şöyle konuştu:

"6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012'de hayata geçirildi. 2013-2023 arasında da İSG alanında 36 yönetmelik, 11 tebliğ, 81 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama Rehberi ve 37 kontrol listesi hazırlandı. Ülkemizde İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun yayınlanmasını takiben 2013 yılından 2022 yılına kadar geçen 9 yıllık süreçte 100 binde ölümlü iş kazası oranında yüzde 36,5 azalma söz konusu oldu."

Işıkhan ayrıca, 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'ni 29 Eylül-2 Ekim'de düzenleyeceklerini bildirdi.