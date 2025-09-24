Çalışma Bakanı Işıkhan: Emekliye 40 yıl aylık ödüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir YouTube kanalına katıldığı asgari ücrete ve emekli aylıklarına yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Avrupa'da dolar bazında son sıralarda olmasına karşın Işıkhan "Asgari ücrette diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında çok iyi bir noktadayız" dedi. Işıkhan, "Yaklaşık 40 yıl emeklimize aylık ödüyoruz. Tabii ki ödeyeceğiz, bu hak edilen bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ensonhaber YouTube kanalında Son Durum programının konuğu oldu.

"AVRUPA'DAN İYİ DURUMDAYIZ"

Bakan Işıkhan, asgari ücrete yönelik değerlendirmede bulundu. “Asgari ücretin nereden nereye geldiğini rakamlarla ifade etmek isterim” diyen Işıkhan, şunları söyledi:

“2002 yılında net asgari ücret 184 liraydı. 2025 itibarıyla 22 bin 104 lira düzeyinde oldu. Nominal olarak 119 kat, reel olarak da 242 artış sağlanmış durumda. 2002 127 dolardan bu yıl başında 630 dolara, Euro bazında da 144 Euro iken 605’ya yükselmiş durumda.

Asgari ücretle ile ilgili hiçbir ülkede olmayan yeni uygulamaları da başlatmış olduk. Gelir ve damga vergisini kaldırdık. Bunu kaldırmakla birlikte asgari ücretli vatandaşlarımızın cebine giren parayı artırmış olduk. Tüm gelirlerden asgari ücret düzeyine kadar olan rakamları vergiden muaf duruma getirdik.

Asgari ücrette diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda aslında çok iyi bir noktadayız. Avrupa ülkeleriyle de karşılaştırdığınız da öyle, Afrika ya da Asya ülkeleriyle de öyle. Örneğin Mısır’da 100-110 dolar düzeyinde. “

"EMEKLİYE 40 YIL AYLIK ÖDÜYORUZ"

Emeklilerin durumu ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Işıkhan, Almanya ve Türkiye’deki emeklilik sistemleri kıyasladı. Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

“Almanya’da emekliliğe ulaşabilmek için 40 yıl çalışıyorsunuz, gereken primleri dolduruyorsunuz. Ama 15-20 yıl emekli aylığı alıyorsunuz. Türkiye’de ise tam tersi. 20 yıl prim ödüyoruz, o da zor koşullarda toplayabiliyoruz primleri, yaklaşık 40 yıl emeklimize aylık ödüyoruz. Tabii ki ödeyeceğiz, bu hak edilen bir şeydir, sadece durumu değerlendiriyorum. Yine emeklinin vefatı sonrasında eşine ya da çocuklara emekli aylığındaki payları vermek durumundayız. Bu sosyal devlet olmamızın gereği. En son Almanya’da da sosyal devletin küçülmesi yönünde de haberler çıkıyor. Biz bunu yapamayız. Ben vefat ettikten sonra eşim ve çocuklarıma yaşanabilir bir ücret bırakamazsam bu sosyal devletin varlığının düşündürür. Niçin vardır devlet, vatandaşı için vardır.”