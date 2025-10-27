Çalışma Bakanı'ndan asgari ücret açıklaması: Sendikaları suçladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve emeklilerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Mardin’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Işıkhan sendikaları suçladı.

Işıkhan, “Asgari ücreti hükümet olarak biz belirlemiyoruz. Bu bilmeniz gereken en önemli konulardan bir tanesi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, kamu kurumlarından 5 temsilci, işçi kesiminden 5 temsilci ve işveren kesiminden 5 temsilci bir araya geliyor. Bunlar tabii o dönemde ülkenin ekonomik koşullarını, enflasyon oranlarını, yaşam koşullarını düşünerek bir müzakere içerisine giriyorlar. Yapıyla ilgili de önemli olan temsiliyet. İşçi kesiminin hakkını korumak için masaya gelmesi gerek. İşveren kesimi de elbette temsil ettiği kitlenin taleplerini masaya getirecektir. Biz masada sosyal diyaloğa çok önem veren bir hükümetiz. Biz taraflarla, paydaşlarımızla bir masada oturup, güncel durumu, ihtiyaçlarımızı, rakamları belirleyebilmeliyiz.

Tabii Türk-İş’in ve Hak-İş’in açıklamaları oldu sizler de duyuyorsunuz. Yapıyla ilgili şimdi işçi kesiminin talepleri nedir çok iyi bilemiyoruz. Yani komisyonda ne değişiklik yapalım diye sorduğumuzda somut bir şeyle gelmiyorlar karşımıza. Bu nedenle taleplerini, isteklerini anlayabilmek için diyalog kuruyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

AKTİF-PASİF DENGESİ

Türkiye’de istihdam ve emeklilik dengesiyle ilgi­li güncel verileri paylaşan Ba­kan Işıkhan, aktif-pasif oranı­nın iyileştirilmesi için çalış­maların sürdüğünü belirterek şu açıklamalarda bulundu: “Şu an 32,2 milyon vatandaşımız istihdamda. Pasif dediğimiz emeklilerin sayısı ise 17 milyo­na yaklaşmış durumda. Bunun 1,4 milyonu SSK’lı emekliler, 2,9 milyonu Bağ-Kur’lu ve 2,5 milyonu Emekli Sandığından emekli olan vatandaşlarımız. Aktif-pasif ora­nı aktif istihdam politikalarıy­la birlikte daha da yükseltme­ye gayret ediyoruz. Çünkü arzu edilen hedef iki çalışan sayısı­na karşılık bir emekli sayısı ol­ması. Şimdi bu rakam 1.6 düze­yinde. Dünya ortalaması 1.8. Al­manya, Hollanda’da 1.8. ideali tabii 2. Bizim 2’yi yakaladığımız dönemler oldu.”

Işıkhan, ayrıca çalış­ma çağındaki atıl işgücünün ye­niden istihdama kazandırılma­sının en önemli öncelikleri ara­sında olduğunu da belirtti.