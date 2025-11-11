Çalışma Bakanlığı bütçesinde Bakan'a istifa çağrısı: "Bu bütçe kanlı bütçe"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplandı.

Toplantı başlamadan önce muhalefet milletvekilleri, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik deposunda çıkan yangında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını masalarına koydu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, olaya liyakatsizliğin neden olduğunu ifade etti. Ağbaba, “Bu bütçe sunulamaz. Bakanın istifa etmesi gerekiyor. Bu bütçe kanlı bütçe” dedi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2026 yılı bütçesinin yanı sıra Mesleki Yeterlilik Kurumunun özel bütçe, bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünün Sayıştay raporları görüşülecek.