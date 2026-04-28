Çalışma Bakanlığı teftiş sayılarını şişirdi

İş cinayetlerini önlemek ve işyerlerinde etkin denetim sağlamakla birincil sorumlu kamu kurumu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, teftiş süreçleri nedeniyle eleştirilerin odağında.

Patronların işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerini alıp almadığını denetlemek ve insan onuruna yaraşır çalışma koşullarını incelemekle yükümlü iş müfettişlerinin faaliyetlerine ilişkin Bakanlık raporları ise birbiriyle çelişti.

Bakanlığın yayımladığı iki ayrı rapor, iş teftişlerine dair farklı veriler ortaya koyarken Çalışma Ekonomisi Uzmanı Dr. Fatih Güngör rakamların şişirildiğine dikkat çekti.

DENETİMİ KİM YAPTI

Çalışma Bakanlığı'nın en güncelini 2024 yılı için yayımladığı Çalışma Hayatı İstatistikleri ile 2024 İş Teftişi Genel Raporu arasında denetim sayılarının farklılığı dikkati çekti. Çalışma Hayatı İstatistikleri'nde, işçi sağlığı ve iş güvenliği teftişlerinin toplam sayısı 7 bin 133 olarak açıklanırken İş Teftişleri Raporu'nda bu sayı 7 bin 162'ye çıkarıldı. Çalışma Hayatı İstatistikleri içinde "işin yürütümü" olarak adlandırılan ve işçinin sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili denetimi ifade eden teftişlerin toplam sayısı 4 bin 565 olurken İş Teftişi Raporu'nda "işin yürütümü teftişlerinin sayısı şişirilerek 5 bin 421'e çıkarıldı.

ON BİNLERCE İŞÇİNİN DENETİMİ ŞAİBELİ

Teftişlerde ulaşılan işçi sayıları da benzer biçimde iki rapor arasında şişirildi. İlk rapor 25 Mayıs 2025'te son haline getirilirken ikincisi 30 Aralık 2025 tarihinde tamamlandı. Çalışma Hayatı İstatistikleri'nde 2024 yılında işçi sağlığı ve iş güvenliği teftişlerinde 804 bin 993 işçiye ulaşıldığı bilgisi yer alırken daha geç açıklanan İş Teftişi Raporu'nde bu sayı 826 bin 973 olarak yer aldı. Benzer şekilde işin yürütümü" teftişlerinde ulaşılan işçi sayısı için ilk raporda 870 bin 657 kişi sayısı verilirken ikinci raporda u sayı şişirilerek 973 bin 972'ye çıkarıldı.



Bakanlık, ilk raporla 1 milyon 675 bin 650 işçiye ulaştığını iddia ederken kenini yalanlayan ikinci raporunda 1 milyon 800 bin 945 işçiye ulaşıldığını yazdı. Tek başına denetimlerde düşük gibi görünen fark, şişirilen verilerde tam 125 bin 295 işçilik denetim farkı yarattı. Bu işçilerin yaşam ve onurlu çalışma koşullarının incelenip incelenmediğine ilişkin, sayıların artışına sebep olabilecek herhangi bir bilgi raporlarda yer almadı.

HABERLİ DENETİMLER KURAL OLDU

Bakanlık, sermayenin istek ve talepleri doğrultusunda denetimlerinde teftişleri ağırlıklı olarak programlı yapıyor. Önceden haber verilen programlı teftişlerin tüm teftişler içinde oranı Çalışma Bakanlığı verilerine göre yüzde 71,69. Çalışma Bakanlığı'nın 18 Mart'ta teftişlere ilişkin yeni kuralları duyurduğu genelgede "İş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak teftişlerde işyerine gidilmeden en az 15 gün önce işverene tebligat gönderilecektir" denmesi de tepki çekmişti. Bakanlık daha sonra "rehberlik ve teftiş faaliyetleri kapsamında yürütülecek tebligat sürecinin düzenlenmesine yönelik çalışmalar" gerekçesiyle genelgeyi ertelese de patrona bildirimli teftiş uygulamasını iptal etmedi.