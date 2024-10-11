Çalışma Bakanlığı ‘yetki’ gündemiyle toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bir süredir sendika temsilcileriyle yaptığı çalışma grubu toplantısı, bugün “yetki” gündemi ile düzenlenecek. Toplantı öncesinde DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Birleşik Metal-İş Sendikası Başkanı Özkan Atar, “Çalışma Bakanlığı, sosyal hakların işçiler tarafından özgürce kullanılabilmesinin teminatı olmakla yükümlüdür. Anayasa Mahkemesi kararlarıyla birlikte gerekli yasal düzenlemenin yapılması için hiç zaman kaybetmeksizin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bir kanun değişikliğini getirmesi gerekiyor” dedi.

İşçiler de “Yetkiye itiraz edildiği zaman bile sendikal haklarımızı kullanabilmeliyiz” çağrısını yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) en son Birleşik Metal-İş Sendikası’nın başvurusu üzerine uzun süren yetki davalarını hak ihlali olarak karar altına aldığını anımsattı.

Çerkezoğlu, “Anayasal hakkımız yargıya takılıyor, geçen süre işverenlere yarıyor. Bu nedenle AYM kararının gereği yapılmalı ve toplu iş sözleşmesi mevzuatı bir an önce demokratikleştirilmelidir. Bakanlığın olumlu yetki tespitlerine karşı işverenler tarafından açılan davaların toplu iş sözleşmesi prosedürünü durdurmasının önüne geçecek yasal düzenlemeler derhal yapılmalıdır” dedi.