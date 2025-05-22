Çalışma saatleri artarken sanayide istihdam düşüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri, 2025'in ilk çeyreğinde hizmet sektöründe çalışanların bir önceki yıla göre yüzde 4,2 daha fazla çalıştığını gösterdi. Bu oran inşaat sektöründe yüzde 2,1 oldu.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi ise 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4 arttı. Sanayi sektöründe ise çalışılan saat ise yüzde 0,6 azaldı.



TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 2,0 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 2,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 3,1 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 44,7 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 44,7 arttı. Sanayi sektöründe ise ücret artışı yüzde 38,5 ile ortalamanın altında kaldı.

İSTİHDAM AZALIYOR

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi ise 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,2 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,1 ve inşaat sektöründe yüzde 0,8 azaldı, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 arttı.

ÇALIŞILAN SAAT ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 1,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %1,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe %0,9, inşaat sektöründe %2,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 1,8 arttı.

BRÜT ÜCRET-MAAŞ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 10,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 10,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 12,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 11,7 arttı.

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,6, inşaat sektöründe yüzde 41,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,0 arttı.

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 41,4 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 41,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 39,4, inşaat sektöründe yüzde 40,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 43,1 arttı

SAATLİK İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 8,5 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 6,5, inşaat sektöründe yüzde 10,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,6 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 42,1 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde42,1 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 40,9, inşaat sektöründe yüzde 46,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 42,6 arttı.





SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 8,8 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,8 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 7,5, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,7 arttı.

SAATLİK KAZANÇ DIŞI İŞGÜCÜ MALİYETİ ENDEKSİ ÇEYREKLİK YÜZDE 6,6 ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, 2025 yılı I. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,6 arttı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks; sanayi sektöründe yüzde 1,8, inşaat sektöründe yüzde 12,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 9,2 arttı.