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Çalışma sırasında doğalgaz borusunda yangın çıktı: 2 işçi yaralandı

Esenyurt'ta çalışma sırasında doğalgaz borusundan çıkan yangında 2 işçi yaralandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

Çalışma Yaşamı
  • 12.04.2025 11:26
  • Giriş: 12.04.2025 11:26
  • Güncelleme: 12.04.2025 11:32
Kaynak: AA
Çalışma sırasında doğalgaz borusunda yangın çıktı: 2 işçi yaralandı
Fotoğraf: DHA

Esenyurt'ta, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin çalışması sırasında yeraltından geçen doğalgaz borusunun delinmesi sonucu çıkan yangında 2 işçi yaralandı, 2 bina zarar gördü, 1 motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

Namık Kemal Mahallesi, 10. Sokak'ta İSKİ çalışması esnasında ekipler, yer altındaki doğalgaz borusuna temas etti.

2 BİNA ZARAR GÖRDÜ

Doğalgaz borusunda meydana gelen parlama sonucu sokaktaki 6 ve 5 katlı 2 bina zarar gördü. Park halindeki bir motosiklet de kullanılmaz hale geldi.

Hafif yaralanan 2 İSKİ çalışanı hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, polis ekipleri de sokağı araç ve yaya geçişine kapattı.

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