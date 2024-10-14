Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan asgari ücret mesajı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretle ilgili, "Vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz" dedi.

Yandaş Yeni Şafak Gazetesi'ne konuşan Işıkhan, asgari ücret, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçları ve yeni nesil çalışma modelleri gibi bazı başlıklarda değerlendirmelerde bulundu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalarına aralık ayında başlayacağına işaret eden Işıkhan, şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu mevcut enflasyon oranına, ülkenin makroekonomik dengelerine, satın alma gücüne ve daha birkaç değişkene daha dikkat ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın sıklıkla ifade ettiği gibi vatandaşımızın refahını koruyup, geçici değil kalıcı refah çözümlerini üretmekten yanayız. Benim temel ilkem, felsefem de bu olacak. Geçen yıl aralık ayında nasıl bir yol izlediysek bu yıl da öyle bir yol izleyeceğiz. Enflasyona ezdirmeyecek, vatandaşımızın satın alma gücünü koruyacak, geliştirecek bir ücret seviyesinde olmasını ülkenin bir vatandaşı ve Bakanı olarak arzu ediyorum. Ancak bunu ben tek başına belirleyemiyorum. Çünkü işçi ve işverenin vereceği oranlar arasında bizim bir hakem rolümüz var. İnşallah hayırlı bir noktada anlaşılır. Aralık ayının belli bir tarihinde bir araya geleceğiz. Türk-İş geçen sene işçileri getirdi. Belki benzer bir atak olursa bu sene işçileri ağırlamaktan da mutluluk duyarız. Zaten işçiler bizim paydaşlarımız."

"BELEDİYELERDEN 167 GAYRİMENKUL TAKAS TEKLİFİNDE BULUNULDU"

Belediyelerden SGK borçlarının tahsil edilmesi kararı üzerine borçları tecil ve taksitlendirilmesi ile alakalı işlemler için başvurular aldıklarını belirten Işıkhan, "Borçlarını ödemeye başlayanların yanı sıra, taksitlendirmek isteyen veya gayrimenkul teklifinde bulunan çok fazla belediye var" dedi. “

Parti ayrımı gözetmediklerini idda eden Işıkhan, "Tüm belediyelerimize aynı hassasiyetle yaklaşım gösteriyoruz. Zira amacımız üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Borçları için belediyelerden 167 gayrimenkul takas teklifinde bulunuldu. Bu tekliflerle birlikte tüm işlemlerin süreci için birimlerimiz yoğun şekilde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR BELEDİYE LÜTFEN MAĞDUR EDEBİYATI YAPMASIN"

Işıkhan, şöyle devam etti: "Hiçbir belediye borçları konusunda samimi adım atıp da bizim kayıtsız kaldığımızı iddia edemez. Bu yapıcı tavrımıza rağmen herhangi bir adım atmayan belediyeler de maalesef var. Bunlara da en eski borçlardan başlamak üzere ödeme emirleri göndermek ve sonrasında haciz uygulamak durumundayız. Şunu çok net ifade edeyim, herhangi bir belediyeye icra uygulamışsak, emin olun bizim her türlü uzattığımız eli reddetmiştir, görmezden gelmiştir. Bu yüzden hiçbir belediye lütfen mağdur edebiyatı yapmasın."

YENİ NESİL ÇALIŞMA BİÇİMLERİ

İşsizlik ve istihdama yönelik de konuşan Işıkhan, istihdamın çok iyi bir noktada olduğunu savunarak, "Ağustos ayı TÜİK verileri açıklandı, istihdamda çok iyi bir noktadayız. 32 milyonu aşan bir istihdama sahibiz. Bu istihdamı daha da artırmamız gerekiyor. Bunu nasıl sağlayacağız? Yeni nesil çalışma biçimleri ve daha farklı platform çalışmalarını da yasal zemine oturtmamız lazım, bunları sosyal güvenlik şemsiyesi altına almamız gerekiyor. İş gücünün verimliliğini artırmaya ve farklı çalışma şekillerini teşvik etmeye yönelik özel sektörün de çözümler sunacağı düzenlemeleri hayata geçirmek hedefimiz" diye konuştu.