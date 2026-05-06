Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile görüştü.

Bakan Işıkhan, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çerkezoğlu ile bir araya gelerek gündemdeki konuları ele aldıklarını belirtti. Işıkhan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"DİSK Genel Başkanı Sayın Arzu Çerkezoğlu ile bir araya gelerek gündemimizde yer alan konuları ele aldık. Çalışma hayatımızı güçlendirmek için istişare mekanizmalarımızı geliştirmeye devam edeceğiz."