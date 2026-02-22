Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iftara reklam afişiyle gitti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ’da depremzede aileye yaptığı ziyarete AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reklam afişini de götürdü.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan dahil olurken, Işıkhan Yeni Evim, İlk İftarım Programları adı altında Elazığ’da bir depremzede ailenin evine gitti.

İftarına konuk olduğu aile ile çok sayıda fotoğraf çeken Işıkhan, görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kullanıcılardan tepki gördü.

Fotoğraf: Vedat Işıkhan (X)

Işıkhan iftara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının olduğu bir reklam panosu ile katıldı.

Paylaşılan tüm fotoğraflarda bu reklam afişine yer verildi.

Işıkhan, X’te paylaştığı görselde şu ifadeleri kullandı:

“Ramazan'ın bereketini Elazığ’da Yıldırım ailesinin iftar sofrasında paylaştık. Ramazan ayı boyunca Yeni Evim, İlk İftarım Programları ile deprem bölgesinde sıcak yuvalarının anahtarlarını teslim alan ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm gücümüz ve imkanlarımızla depremden etkilenmiş her bir kardeşimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Misafirperverlikleri için Yıldırım ailesine teşekkür ediyor, Rabb’imden bol ve bereketli rızıklar diliyorum.”

Ramazan ayı boyunca Yeni Evim, İlk İftarım Programları ile deprem bölgesinde sıcak yuvalarının anahtarlarını teslim alan ailelerimizi ziyaret edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, tüm… pic.twitter.com/2Pch5wVrH4 — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) February 20, 2026

Tepkilerin sonrasında Işıkhan’dan herhangi bir açıklama gelmedi.