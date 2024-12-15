Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı bütçeleri kabul edildi

TBMM Genel Kurulu'nda; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri, görüşmelerin ardından yapılan oylama ile kabul edildi.

Güncel 15.12.2024 01:13 Giriş: 15.12.2024 01:13

Güncelleme: 15.12.2024 01:14 Kaynak: ANKA

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