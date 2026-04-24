Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Doruk Madencilik açıklaması

Haklarını alabilmek için Ankara Kurtuluş Parkı’nı direniş alanına çeviren Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi kazanımla sonuçlanıyor. Yıldızlar SSS Holding bünyesinde çalışan ve aylardır gasp edilen hakları için eylemde olan Bağımsız Maden-İş üyesi madencilerle ilgili süreçte yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi temsilcileriyle yapılan görüşmenin ardından ödeme takvimini açıkladı. Bakanlık, işçilerin alacaklarının bir kısmının şirket tarafından bugün yatırıldığını duyurdu.

PEŞ PEŞE MİLYONLUK CEZALAR

Açıklamada, şirketin sistematik hale gelen ödeme usulsüzlükleri nedeniyle geçmiş yıllarda maruz kaldığı yaptırımlar ayrıntılarıyla paylaşıldı. Buna göre Doruk Madencilik'e;

2023 yılında: Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklı alacakların ödenmemesi nedeniyle 3 milyon 284 bin 946 TL,

2025 yılında: Ücretlerin düzenli ödenmemesi ve sözleşme ihlalleri gerekçesiyle 20 milyon 292 bin 142 TL idari para cezası kesildiği bildirildi.

"36 MİLYON TL YATIRILDI, KALAN TUTAR HAFTAYA"

Bakanlık, bugün (24.04.2026) itibarıyla şirket yetkililerinin alacakların 36 milyon TL’lik kısmını işçi hesaplarına yatırdığını açıkladı. İşverenin, geriye kalan tüm borçları ise önümüzdeki hafta içerisinde ödeyeceğine dair taahhütte bulunduğu belirtildi.

Sürecin yakından takip edildiği vurgulanan açıklamada, taahhütlerin yerine getirilmemesi durumunda idari yaptırımların kararlılıkla uygulanmaya devam edeceği ifade edildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, Yıldızlar SSS Holding bünyesindeki Doruk Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A. Ş. işyerine ilişkin yer alan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Sürecin en başından itibaren konu ilgili birimlerce değerlendirilmiş hem işveren hem de işçi tarafı ile gerekli görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik başkanlığında; işçi temsilcilerinin katılımıyla bir görüşme gerçekleştirilmiş, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Yapılan değerlendirmelerde söz konusu işyeri hakkında Bakanlığımıza intikal eden başvurular doğrultusunda Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımız tarafından yürütülen denetim ve inceleme faaliyetleri kapsamında;

2023 yılında; Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı bireysel alacaklara ilişkin ödemelerin yapılmaması üzerine ise söz konusu işveren hakkında toplam 3.284.946 TL idari para cezası kesildiği,2025 yılına yönelik denetimlerde toplu iş sözleşmesinden doğan alacakların ödenmediği ve ücretlerin düzenli ödenmediği belirlenmiş olup bu kapsamda işveren hakkında toplam 20.292.142 TL idari para cezası kesildiği,2026 yılı içerisinde yapılan incelemelerde, işçilere ait ücret alacaklarının bir kısmının ödenmediğinin tespit edildiği vurgulanmıştır.

Ayrıca şirket yetkilileri tarafından, söz konusu alacakların 36 milyon TL’lik kısmının bugün (24.04.2026) işçilerin hesaplarına yatırıldığı, kalan kısmın ise işveren tarafından önümüzdeki hafta içerisinde tamamen ödeneceğinin taahhüt edildiği Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İşçi alacaklarının eksiksiz ve zamanında ödenmesi ile çalışma hayatına ilişkin mevzuatın uygulanması konusunda gerekli tüm idari işlemler kararlılıkla yürütülmektedir. İşveren tarafının taahhütlerini yerine getirmemesi halinde gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaya devam edecektir. Süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

— T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (@csgbakanligi) April 24, 2026

BAĞIMSIZ MADEN-İŞ'TEN AÇIKLAMA: DİRENİŞ SÜRECEK

Bağımsız Maden-İş heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile gerçekleştirilen görüşmeye dair açıklamada bulundu. Açıklamada "Kıdem tazminatlarımız, tüm özlük haklarımız ödenene kadar direnişe devam edeceğiz" denildi.

Sendika adına açıklamada bulunan Bağımsız Maden-İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, şunları kaydetti:

"Sendikamızın Genel Başkanı Gökay Çakır, avukatımız ve 3 işçi temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile bir görüşme yaptı. Arkadaşlarımız bakanlık binasından girince bizim mücadelesini sürdürdüğümüz özlük hakları, kıdem tazminatları ve işçilerin ödenmemiş 3 aylık maaşları söz konusuydu. Direnişin tansiyonunu düşürme amacıyla peş peşe açıklamalar yayımladılar, bu açıklamalarda 'Maaşları ödedik, kıdem tazminatlarını haftaya ödeyeceğiz' diyerek daha önce şirketin onlarca kez söylediği ama tutmadığığ sözünü tekrarladılar. Madenci arkadaşların böylesi sözlere karnı tok ama bedenleri aç. Biz tavrımızı sürdüreceğiz, açlık grevini sürdüreceğiz. Ta ki somut olarak işçilerin kıdem tazminatları, ihbar tazminatları, özlük hakları hesaplarına yatıncaya kadar."

"Hiçbir arkadaşımızın başına gelmeden bu sorunun çözülmesi gerekir" diyen Aksu, "Bakanlık görüşmesinden gelen heyetle maden işçileri arasında bir toplantı gerçekleştireceğiz. Bu toplantıdaki değerlendirmelerimize göre bir eylem planı hazırlayacağız. Toplantı çıkışında da bu eylem takvimini paylaşacağız" ifadelerini kullandı.