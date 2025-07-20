Çalışma yaşamında sıcaklık düzenlemesi şart

Bilge Su YILDIRIM

Günden güne derinleşen iklim krizi, özellikle yaz aylarında meydana gelen aşırı sıcaklarla durumun ciddiyetini hatırlatırken yaşamın her alanının da bu ‘yeni normal’e uygun olarak dizayn edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bu alanların başında gelenlerden biri de çalışma yaşamı. Özellikle gün içinde açık alanda, güneşin altında, uzun saatler boyu çalışma gerektiren meslekleri icra eden işçi ve emekçiler, ufak çaplı güneş çarpmalarından sağlığı ciddi olarak tehdit eden hastalıklara kadar pek çok risk altında çalışıyor. Aşırı sıcaklar, açık havada çalışan işçiler kadar tekstil sektörü gibi havalandırmanın bulunmadığı, dar alanda çok fazla kişin çalıştığı atölye ve fabrikalarda çalışan işçilerin de sağlığını tehlikeye atıyor.

Pek çok ülke de mevsim normallerin çok üstünde seyreden aşırı sıcaklar karşısında can sağlığını korumak adına çalışma yaşamını yeniden şekillendiren çeşitli yasaları yürürlüğe koyuyor. Bu yasalar işyerlerinin belli bir sıcaklıkta sabit tutulması, çalışanlara su temini ve gölgelik alan oluşturma, eğitim verme ve hatta açık havada çalışan işçilerin günün belli saatlerinde dışarıda çalışmasının yasaklanması gibi çeşitli önlemleri kapsıyor. Öte yandan ülkede, çalışma yaşamını özellikle aşırı sıcaklar doğrultusunda iklim krizine uygun olarak yeniden düzenleyen herhangi bir kanun bulunmuyor. Aksine, çalışma yaşamına dair yapılan en son düzenleme, özellikle sıcakların en yüksek olduğu tatil beldelerinde uzun saatler boyu çalışan turizm işçilerinin haftalık izinlerinin 7 günde birden 11 günde bire düşürülmesine yönelik oldu.

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AŞIRI HAVA KOŞULLARI İŞ CİNAYETLERİNE YOL AÇIYOR!

Ankara Tabip Odası, çalışanlar için aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemlere ilişkin bir broşür yayımladı. Özellikle emek yoğun sektörler için tehdit oluşturan aşırı sıcakların kas yorgunluğu ve yıkımı, sıcak çarpması, baygınlık ve sıcak krampları gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceği kaydedilen broşürde işçilerin alabileceği önlemler sıralandı. Önlemler arasında bol su içmek, bol ve ince giyseler giymek, şapka takmak yer aldı. Öte yandan aşırı sıcaklardan kaynaklı işçi sağlığı sorunlarının, iş kazası ve iş cinayeti nedeni olduğu kaydedildi. Broşürde şu ifadeler yer aldı: “İşyerlerinin sıcaklık ve termal konfor kontrolü ile iklimlendirme sistemlerinin bakımı periyodik olarak yapılmalıdır. Aşırı sıcak tespit edildiğinde üretime derhal ara verilmelidir. Çalışanların serinlemesi ve su içmeleri için mola süreleri yeniden düzenlenmeli ve işyerlerinde sebil gibi su/sıvı kaynaklarına erişim kolaylaştırılmalıdır.”

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Dünyanın dört bir yanında alınan önlemlerden bazıları şu şekilde:

JAPONYA

Japonya’da, haziran itibarıyla yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, çalışma ortamında sıcaklık ölçümlerine ilişkin belirli koşulların sağlanması zorunlu hale getirildi. Buna göre işverenler, sıcaklıktan etkilendiği düşünülen çalışanlar için acil müdahale prosedürlerinden yükümlü olacak. Hava sıcaklığı 31 derecenin üzerine çıktığında geçerli sayılan uygulamaya uymayan işverenler hakkında 6 aya kadar hapis ya da 500 bin Japon yenine kadar para cezası uygulanabilecek.

ABD

ABD’nin California eyaletinde İş Sağlığı ve Güvenliği İdaresi, aşırı sıcak hava koşullarında çalışan işçilerin korunmasına yönelik düzenlemeler uyguluyor. İşverenler dış mekanda çalışanlara yeterli miktarda içme suyu temin etmek, gölgelik alan sağlamak, eğitim vermek ve yazılı bir önleme planı hazırlamakla yükümlü tutuluyor. İç mekan çalışanları için ise iç ortam sıcaklığı 27,7 dereceye ulaştığında, serinleme alanı, sıcaklık takibi, su temini ve eğitim gibi ilave önlemler zorunlu kılınıyor. Düzenlemelere uymayan işverenlere 25 bin dolara kadar para cezası verilebiliyor.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) ise çalışanların sıcaktan korunmasına yönelik olarak 15 Haziran-15 Eylül tarihleri arasında geçerli olmak üzere, 12.30-15.00 saatleri arasında açık alanlarda, doğrudan güneş altında çalışmak yasak. Uygulamaya aykırı davranan işverenlere, her ihlal edilen çalışan başına 5 bin dirhem, toplamda ise en fazla 50 bin dirhem para cezası uygulanabiliyor.

KANADA

Kanada İş Kanunu ve Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmelikleri kapsamında işverenler çalışma ortamındaki sıcaklık ve nem gibi faktörleri takip etmek, ısı kaynaklı sağlık risklerini değerlendirmek, çalışanlara su, serinleme alanı, koruyucu ekipman ve uygun mola süresi tanımak ve ilgili eğitimleri vererek önleme planı oluşturmakla yükümlü. Eğer işveren bu yükümlülüklere kasten uymaz ve bu durum çalışanların sağlığını tehlikeye atarsa, 250 bin Kanada dolarına varan idari para cezasına çarptırılabiliyor.

PORTEKİZ

Portekiz’de işyerlerindeki sıcaklık yasal olarak 18 ila 22 santigrat derece, nem oranı ise yüzde 50 ila 70 arasında olmalı. İşverenler iş ortamını bu sınırlamaya uygun hale getirmek zorunda olsa da işçilerin, bu kuralların uygulanmadığı durumlarda iş bırakma hakkı yok.

İSPANYA

İspanya Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü, ofiste çalışmak için 17 ila 27 santigrat derece arasında bir sıcaklığın gerekli olduğunu belirtirken beden gücünün daha ön planda olduğu işlerin ise 14 ila 25 santigrat derece arasında bir sıcaklıkta yapılması gerektiğini öngörüyor.

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HER AN RİSK ALTINDAYIZ

Kocaeli Gebze’de inşaat işçisi olarak çalışan Fuat Akat, güneşin altında uzun saatler boyu inşaatta çalışmak zorunda kaldıklarını belirterek şunları söyledi: “Sadece şimdi düşündüğümde bile hemen aklıma çözüm geliyor, çalışma saatleri bir saat düşürülebilir mesela. Çok basit ama inanın o kadar fark eder ki. Soğuk su molalarına çıkma hakkı artırılabilir. Bizim su içmek için işe ara vermemiz bile yasak. İnşaatlarda soğuk suyun bulunacağı dolapların da olması lazım mesela. Daha geçen gün bir arkadaşımız sıcaktan fenalık geçirip bayıldı mesela. Başka ülkeler yasa çıkarıyor ama bizde yok.”

İstanbul’da motokuryelik yapan Mehmet Basutçu ise psikolojik olarak yıprandıklarını ifade etti: “Sürekli kan ter içinde kalıyoruz. Önlem amaçlı mont giymek zorundayız, o montun içinde bir tel kısım var, onu sökünce yine biraz esiyor. Kazada kanımız akacağına sıcakta terimiz aksın, ne diyeyim. Motora rüzgâr yiyoruz, sonra sıcağın altında sürekli merdiven inip çıkıyoruz. Sağlık bir yana psikolojik olarak da çok zorlayıcı."