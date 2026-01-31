Çalışmadığı projeden suçlandı, 3 aydır cezaevinde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personeli yazılım mühendisi Iraz Bayrak, görev almadığı bir projeye ilişkin suçlamayla yaklaşık üç aydır cezaevinde tutuluyor.

Sözcü'de yer alan habere göre Bayrak’ın hiç çalışmadığı “İstanbul Senin” projesinden veri sızdırdığı iddia edilirken, fiilen yer aldığı projenin “İstanbul Hanem” olduğu belirtiliyor.

Bayrak’ın ailesi ve yakınları iddianamede iki projenin birbirine karıştırılması sonucunda Bayrak'ın haksız yere 3 aydır tutuklu bulunduğunu ifade ediyor.

FARKLI BİNALAR, İLİŞKİSİZ ÇALIŞMALAR

Aile, İstanbul Senin uygulamasının veri merkezi Başakşehir’deki İBB binasında bulunurken, Bayrak’ın görev yaptığı birimin Kasımpaşa’daki ek bina olduğunu, fiziksel olarak farklı yerlerde bulunan bu iki sistemin birbiriyle teknik olarak bir kesişiminin de olmadığını belirtiyor.

Baba İbrahim Bayrak ayrıca, “26 yaşındaki bir genç nasıl kendinden daha önce işe giren kıdemli uzmanlara talimat verebilir?” diye tepki gösterirken, Hanem projeisnin geliştirme aşamasında kalmış, kullanılmayan bir proje olduğunu belirtiyor.

Bayrak’ın çalıştığı birimde bu sisteme dair doğrudan bir erişim ya da sorumluluğu bulunmadığı da ifade ediliyor.