Çalışmalar başlatıldı: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Gazze'ye gidiyor

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret için çalışma başlattıklarını açıkladı.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, komisyon üyesi milletvekilleri ile birlikte TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Yanık, İsrail'in 18 gündür Gazze şeridini hedef alarak saldırılarını sürdürdüğüne vurgu yaparak, "Bu eylemler neticesinde 2 binden fazlası bebek ve çocuk olmak üzere, 5 binden fazla sivilin hayatını kaybetmesi ve 10 bini aşkın sivilin yaralanması ile oluşan insanlık dramını büyük bir endişe ile takip ediyoruz. Türkiye olarak hangi gerekçe ile ve hangi taraftan gelirse gelsin, sivilleri hedef alan saldırılara her zaman karşı olduk. Filistin ve İsrailli siviller ile her iki taraftan rehinelerin can güvenliklerinin sağlanması temel önceliklerimiz arasındadır. Türkiye, İsrail'in soykırım ölçüsündeki vahşet içeren saldırıları nedeni ile ortaya çıkan insanlık dramını durdurmak için siyasi, diplomatik ve insani yardım alanında yapılması gerekenleri ilk günden itibaren en üst düzeyde yerine getirmektedir. Gelinen bu noktada, İsrail'in giriştiği saldırıların savaş suçu ve soykırım olduğu, tüm insanlık vicdanını derinden yaraladığı göz önünde bulundurulduğunda, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere, dünya kamuoyunu, insan hakları ve demokrasi alanında çalışan küresel sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları değerlerine sahip oldukları iddiasını taşıyan tüm ülkeleri, hülasa bu alanda sözü ve etkisi olan her kurum ve kişiyi bir an önce İsrail vahşetini durdurmak için aksiyon almaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"ULUSLARARASI KURULUŞLARLA TEMASLARIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bölgede güvenlik ve ateşkesin tesisine katkıda bulunmak üzere çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Yanık, şunları kaydetti:

"BM İnsan Hakları Komitesi, BM Kadının Statüsü Komisyonu ve UNICEF başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Başta bölge ülkeleri olmak üzere, Avrupa Parlamentosu ve insan hakları iddiası olan ülke parlamentolarının ilgili komite ve komisyonlarla ortak aksiyon için iletişim kurmaya devam edeceğiz. Yaşanan insan hakları ihlallerini yerinde incelemek üzere Filistin'in Gazze bölgesini ziyaret için çalışmalarımızı başlattık."