Çalışmalar durdu, enkaz açığa çıktı: Millet bahçeleri milyarları yuttu

Kamuda israfın sembolü haline gelen ve tasarruf gerekçesiyle çalışmaları durdurulan millet bahçeleri için yapılan harcama ortaya çıktı. Yapımından vazgeçilen 39 millet bahçesi için 5,2 milyar TL’lik kaynak kullanıldığı tespit edildi.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de milyonlarca yurttaş ekonomik darboğaz nedeniyle yoksulluğa sürüklenirken iktidar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı millet bahçeleri için yıllarca kesenin ağzını açtı. Yalnızca TOKİ’nin 2018-2023 döneminde inşa ettiği millet bahçeleri için toplam 10 milyar 744 milyon TL’lik kaynak kullanıldı. AKP’nin kamu kaynaklarına yönelik hoyrat tutumunun somut örneklerinden olan millet bahçelerinin israf kalemi olduğu, 17 Mayıs'ta yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında atılan adım ile ortaya konuldu.

MİLYARLARCA LİRA ÇÖPTE

TOKİ, ilerleme oranı yüzde 75’in altında olan millet bahçelerinin müteahhitlerine, “Çalışmaları durdurun” talimatını verdi. İnşaatlarının yüzde 75’i tamamlanmayan 30 kentteki toplam 39 millet bahçesi projesi, tasarruf genelgesi kapsamında durduruldu. Gözler, yapımı durdurulan millet bahçeleri için yapılan anlaşmalara çevrildi. Aralarında Ankara, İstanbul, Kocaeli, Hatay ve Gaziantep gibi büyükşehirlerin de yer aldığı 30 kentte yarım kalan millet bahçeleri için toplam 5 milyar 228 milyon 19 bin TL kaynak kullanıldığı belirlendi. Toplam 4,9 milyar TL’lik sözleşme büyüklüğüne sahip olan ancak yarım bırakılan bazı millet bahçeleri ise şöyle sıralandı:

• Ankara Kurtuluş Millet Bahçesi: İlerleme oranı yüzde 0 - 139 milyon 840 bin TL

• Denizli Merkezefendi Millet Bahçesi: İlerleme oranı yüzde 7-108 milyon 813 bin TL

• Gaziantep Şehitkamil Millet Bahçesi: İlerleme oranı yüzde 0- 93 milyon 883 bin TL

• Hatay İskenderun Millet Bahçesi: İlerleme oranı yüzde 55-42 milyon 115 bin TL

• İstanbul Eyüpsultan Millet Bahçesi: İlerleme oranı yüzde 71-649 milyon TL

• Karabük Millet Bahçesi: İlerleme oranı yüzde 35-194 milyon 713 bin TL.

CHP Milletvekili Cevdet Akay, şu değerlendirmeyi yaptı: “İktidar bir yandan, ‘Tasarruf yapacağız’ diyor öte yandan milletimizin milyarlarca liralık alın terini çöpe atıyor. Yürütülen bu politika hatalı. AKP’nin israf politikasının vahim sonucu, yaptığımız çalışmalar sonucunda ortaya çıktı. Bu durumun vahametini de rakamlar ortaya koymaktadır. Tasarruf genelgesi kapsamında durdurulan ve ilerleme oranı yüzde 75’in altında kalan 39 millet bahçesi projesi, milletimizin 5,5 milyar TL’ye yakın parasını cebinden çaldı. Hayali ve sonu gelmeyen büyük bir enkaz yaratan AKP iktidarı, vatandaşın parasını çöpe attı.”