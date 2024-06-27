Çalışmasını istemediği için kadını katletmiş!

Diyarbakır’da 1 yıl önce ayrıldığı 33 yaşındaki Hilal Kar’ı geçen günlerde başından vurup öldüren M.D.’nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Hilal’in kardeşi Muhammed Kar, M.D.’nin ablasını, çalışmasını istemediği için öldürdüğünü belirterek, "M.D., sabah saatlerinde sokakta ablama ‘İşe gitme’ diyor. Tartışıyorlar, giderken arkasından sıkıyor. Ablam, çocuğuna bakmak için çalışıyordu. Ablam bir alışveriş merkezinde çocuğuna bakmak için çalışıyordu. M.D. bunu kabullenemeyince, böyle bir girişimde bulunuyor. Cinayet olduktan sonra akrabalarımız bize haber verdi. Biz de adli tıp kurumuna gittik. M.D. isimli şahıs daha önce uyuşturucudan cezaevinde yattı. Biz bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyoruz. 5 yaşındaki yeğenim de onun yanında. Sıkıntılı bir insan olduğu için yeğenimin hayatından endişeleniyoruz. Bunun ne yapacağı belli olmaz. Lütfen bu şahsı bir an önce yakalayın" diye konuştu.

Bursa’da da dün boşanma aşamasındaki eşi K.E. tarafından tabancayla kolundan vurulan Meltem E., polis merkezine sığındı. Meltem E., ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis, kaçan K.E.’yi yakalamak için çalışma başlattı.